প্রধান বিচারপতি অভিভাষণ দেবেন ৩০ ডিসেম্বর
প্রধান বিচারপতি জুবায়ের রহমান চৌধুরী দেশের সব জেলা ও দায়রা জজ, মহানগর দায়রা জজ, চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট ও চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেটদের উদ্দেশে ৩০ ডিসেম্বর অভিভাষণ দেবেন।
আইন মন্ত্রণালয়ের আইন ও বিচার বিভাগের প্রশিক্ষণ অধিশাখার এক স্মারকে আজ রোববার এ তথ্য জানা গেছে। আইন মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে স্মারকটি প্রকাশ করা হয়েছে।
স্মারকের ভাষ্য, সুপ্রিম কোর্টের পরামর্শে ৩০ ডিসেম্বর সকাল ১০টায় সুপ্রিম কোর্ট অডিটরিয়ামে আয়োজিত প্রধান বিচারপতির অভিভাষণ প্রদান অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের জন্য দেশের সব জেলার জেলা ও দায়রা জজ, মহানগর দায়রা জজ, চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট এবং চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেটকে মনোনয়ন প্রদান করা হলো।
এর আগে সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের বিচারপতি জুবায়ের রহমান চৌধুরীকে দেশের ২৬তম প্রধান বিচারপতি হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়। আইন, বিচার ও সংসদবিষয়ক মন্ত্রণালয় থেকে ২৩ ডিসেম্বর নিয়োগ–সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়। আর এ নিয়োগ শপথ গ্রহণের তারিখ থেকে কার্যকর হবে বলে প্রজ্ঞাপনে উল্লেখ করা হয়।
বিচারপতি জুবায়ের রহমান চৌধুরী আজ রোববার প্রধান বিচারপতি হিসেবে শপথ নিয়েছেন। সকালে বঙ্গভবনের দরবার হলে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন তাঁকে শপথ পাঠ করান।