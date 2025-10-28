বাংলাদেশ

বিজ্ঞানী ও লেখক রেজাউর রহমানের দাফন আগামীকাল

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
রেজাউর রহমানফাইল ছবি: প্রথম আলো

বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ও বাংলা একাডেমি পুরস্কারপ্রাপ্ত লেখক ড. রেজাউর রহমানের দাফন হবে আগামীকাল বুধবার। পারিবারিক সূত্র জানিয়েছে, বুধবার বাদ জোহর ধানমন্ডির ১২/এ সড়কের তাকওয়া মসজিদে মরহুমের প্রথম জানাজা অনুষ্ঠিত হবে। এরপর বাদ আসর মোহাম্মদপুর সলিমুল্লাহ রোড জামে মসজিদে দ্বিতীয় জানাজার পর মসজিদ কমপ্লেক্স কবরস্থানে তাঁকে তাঁর বাবা মৌলভী মো. ফজলুর রহমানের কবরে চিরনিদ্রায় শায়িত করা হবে।

ড. রেজাউর রহমান গত রোববার ২৬ অক্টোবর সকাল সাড়ে দশটায় রাজধানীর একটি হাসপাতালের নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্রে (আইসিইউ) চিকিৎসাধীন অবস্থায় ইন্তেকাল করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৮১ বছর। ১৩ অক্টোবর রাতে তিনি তাঁর ধানমন্ডির বাসায় তীব্র হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হন। রাতেই তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। তাঁর অস্ত্রোপচার (ওপেন হার্ট সার্জারি) হয়েছিল ১৫ অক্টোবর।

ড. রেজাউর রহমানের মরদেহ হাসপাতালের হিমাগারে রাখা হয়েছিল। স্বজনেরা জানিয়েছেন, তাঁর দুই মেয়ে নীলাঞ্জনা রহমান ও মঞ্জুলিকা রহমান যুক্তরাষ্ট্রপ্রবাসী। বড় মেয়ে আগেই ঢাকায় এসেছিলেন। ছোট মেয়ে দেশে ফিরছেন। পরিবারের পক্ষ থেকে বুধবার দাফনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

