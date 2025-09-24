জুলাই গণ–অভ্যুত্থানে গুলি চালানোর অভিযোগে আওয়ামী লীগের এক কর্মী আটক

জুলাই গণ–অভ্যুত্থানে গুলি চালানোর অভিযোগে আওয়ামী লীগের এক কর্মী আটক
জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে ছাত্র–জনতার ওপর গুলি ছোড়ার অভিযোগে আওয়ামী লীগের এক কর্মীকে আটক করেছে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী। তাঁর নাম সুমন আহমেদ (৩৮)।
আজ বুধবার সকালে গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর বছিলা আর্মি ক্যাম্প রাজধানীর মোহাম্মদপুরের ঢাকা উদ্যান এলাকা থেকে তাঁকে আটক করে। তিনি পলাতক ওয়ার্ড কাউন্সিলর রাজিবের ঘনিষ্ঠ সহযোগী ও বডিগার্ড ছিলেন। বর্তমানে তিনি ঢাকার বিভিন্ন স্থানে আওয়ামী লীগের মিছিল সংগঠিত করা এবং নেতৃত্ব দেওয়ার সঙ্গে জড়িত।
সেনাবাহিনী সূত্র জানায়, সুমন আহমেদ জুলাই বিপ্লব চলাকালে শিক্ষার্থীদের ওপর গুলি চালানোতে সরাসরি জড়িত ছিলেন। এর ভিডিওসহ প্রমাণ পাওয়া গেছে।
৪৬ স্বতন্ত্র পদাতিক ব্রিগেডের একজন দায়িত্বশীল কর্মকর্তা বলেন, ‘জুলাই আন্দোলনের ছাত্রদের ওপর গুলি করা ওই ব্যক্তির সন্ধান পাই বুধবার সকালে। তারপর অভিযান চালিয়ে সুমন নামের ওই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হই। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে একটি ভিডিও ফুটেজে তাঁকে আগ্নেয়াস্ত্রসহ দেখা যায়। তিনি নিজেও সেটি স্বীকার করেছেন। তবে অস্ত্র উদ্ধারে বিভিন্ন জায়গায় অভিযান চালালেও তাৎক্ষণিকভাবে অস্ত্রটি পাওয়া যায়নি। অস্ত্র উদ্ধারে অভিযান অব্যাহত থাকবে। পরে তাঁকে মোহাম্মদপুর থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।’