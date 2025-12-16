বাংলাদেশ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ডাকসুর সামনে গোলাম আযমের ছবিতে জুতা নিক্ষেপ

প্রতিবেদক
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ডাকসু ভবনের সামনে গোলাম আযমের ছবিতে জুতা নিক্ষেপ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) একদল সাধারণ শিক্ষার্থী। ১৬ ডিসেম্বরছবি: প্রথম আলো

মহান বিজয় দিবস উদ্‌যাপনের অংশ হিসেবে যুদ্ধাপরাধের দায়ে দণ্ডিত জামায়াতে ইসলামীর সাবেক আমির গোলাম আযমের ছবিতে জুতা নিক্ষেপ কর্মসূচি পালন করেছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) একদল সাধারণ শিক্ষার্থী। আজ মঙ্গলবার দুপুরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) ভবনের সামনে এ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়।

এ সময় শিক্ষার্থীরা গোলাম আযমের ছবিতে জুতা নিক্ষেপের পাশাপাশি ‘পাকিস্তানের দালালেরা, হুঁশিয়ার সাবধান’, ‘মুক্তিযুদ্ধের বিরোধীদের, এই বাংলায় ঠাঁই নাই’সহ বিভিন্ন স্লোগান দেন।

কর্মসূচিতে অংশ নেওয়া প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থী আরিফ ফয়সাল বলেন, ‘১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর আমরা বাঙালি জাতি একটি রাষ্ট্র গঠন করতে পেরেছিলাম। কিন্তু এ দেশে জন্ম নিয়েও কিছু মানুষ মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করেছে।’

আরিফ ফয়সাল আরও বলেন, ‘তারা মুক্তিযুদ্ধকে সব সময় ভারতের ষড়যন্ত্র হিসেবে উল্লেখ করেছে। কিন্তু এই ইতিহাস বিকৃতিকে আমরা তরুণ প্রজন্ম ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেছি। আমরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থীরা নিজ উদ্যোগে এই জুতা নিক্ষেপ কর্মসূচি পালন করছি।’

এদিকে বিজয় দিবসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ঘুরতে এসে এই প্রতিবাদী আয়োজনে যোগ দেন শ্যামলী আইডিয়াল পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের চতুর্থ বর্ষের শিক্ষার্থী একরামুল মাওলা তাহসিন।

বিকেলে গোলাম আযমের ছবিতে জুতা নিক্ষেপ করে তাহসিন প্রথম আলোকে বলেন, ‘আমাদের স্বাধীনতার বিরুদ্ধে এখনো কথা বলা হচ্ছে। অথচ সে সময় লাখ লাখ মানুষকে হত্যা করা হয়েছিল এবং এরা তাদের পক্ষে ছিল। এই আয়োজনের মাধ্যমে মানুষ তাদের সেসব কাজের কথা জানবে।’

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
বাংলাদেশ থেকে আরও পড়ুন