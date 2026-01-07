পাকিস্তান থেকে যুদ্ধবিমান কেনার আলোচনায় বাংলাদেশ

পাকিস্তান থেকে যুদ্ধবিমান কেনার আলোচনায় বাংলাদেশ
বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের বিমানবাহিনী প্রধানদের বৈঠকে ঢাকার কাছে জেএফ-১৭ থান্ডার যুদ্ধবিমান বিক্রির সম্ভাব্য চুক্তি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। গত বছর মে মাসে ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধে পাকিস্তানের বিমানবাহিনীর সাফল্যকে কাজে লাগিয়ে ইসলামাবাদ বাংলাদেশের কাছে অস্ত্র বিক্রির বিষয়ে আশাবাদী। বৈঠকে প্রশিক্ষণ, সক্ষমতা বৃদ্ধি, রক্ষণাবেক্ষণ সহায়তা এবং আকাশ প্রতিরক্ষা রাডার সংযোজনে সহযোগিতার ওপরও গুরুত্বারোপ করা হয়। বাংলাদেশের আইএসপিআর জানিয়েছে, বিষয়টি এখনো পর্যালোচনা প্রক্রিয়ার মধ্যে রয়েছে।