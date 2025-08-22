পাকিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী কী বার্তা নিয়ে আসছেন

পাকিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী কী বার্তা নিয়ে আসছেন
আগামীকাল শনিবার তিন দিনের সফরে ঢাকায় আসছেন পাকিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইসহাক দার। গত এপ্রিলে দুই দেশের পররাষ্ট্রসচিবদের বৈঠকটিকে দেখা হয়েছিল দেড় দশকের স্থবিরতা কাটিয়ে সম্পর্ক পুনরুজ্জীবনের প্রথম ধাপ হিসেবে। আর ইসহাক দারের সফরটি পুনরুজ্জীবনের ধাপটিকে এগিয়ে নিয়ে রাজনৈতিক স্তরে তা নিবিড় করার ইঙ্গিত দিচ্ছে। রোববার পররাষ্ট্র উপদেষ্টা মো. তৌহিদ হোসেনের সঙ্গে একান্তে এবং প্রতিনিধি পর্যায়ে বৈঠক করবেন ইসহাক দার। এদিন বিকেলে তিনি প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করবেন।