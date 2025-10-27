প্যারাগুয়ের চুরির ভিডিওকে ভারতে বাংলাদেশির বলে প্রচার

প্রথম আলো ফ্যাক্ট চেক
প্যারাগুয়ের চুরির ভিডিওকে ভারতে বাংলাদেশির বলে প্রচার
সম্প্রতি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে একটি ভিডিও ভাইরাল হয়েছে, যেখানে দেখা যায় এক ব্যক্তি রাতের অন্ধকারে একটি বাড়ির কাঁটাতারের প্রাচীর পেরিয়ে আঙিনায় ঢুকে সাইকেল চুরি করছে। ভিডিওটির ক্যাপশনে প্রচার করা হয়েছে যে এটি ভারতের একটি চুরির ঘটনা, যেখানে একজন বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী হিন্দু ব্যবসায়ীর বাড়ি থেকে সাইকেল চুরি করেছে।
২৩ অক্টোবর এক্স (সাবেক টুইটার) হ্যান্ডল @RealBababanaras ভিডিওটি শেয়ার করে দাবি করেন, ‘অবৈধ বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী মোহাম্মদ জুবায়ের একজন হিন্দু ব্যবসায়ীর বাড়ি থেকে চুরি করার সময় সিসিটিভি ক্যামেরায় ধরা পড়ে। পরে পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করে। এ ধরনের অবৈধ রোহিঙ্গা এবং বাংলাদেশিরা ভারতের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার জন্য হুমকি।’
একই দাবি করে আরও কয়েকটি অ্যাকাউন্ট থেকেও পোস্ট হয় একই ভিডিও।
তবে ভিডিওটি যাচাই করে দেখা যায় যে দাবি অনুযায়ী ভিডিওটির সঙ্গে ভারতের কোনো সম্পর্ক নেই। ভিডিওটি প্যারাগুয়ের রাজধানী আসুনসিওনে সংঘটিত একটি চুরির ঘটনা। তা–ও ছয় মাসের আগের।
আলোচিত দাবিটি যাচাইয়ে ভিডিওটি ইনভিড টুলের মাধ্যমে কি-ফ্রেম বিশ্লেষণ করে গুগল লেন্সে সার্চ করা হলে দেখা যায়, ৩০ এপ্রিল ২০২৫ তারিখে প্যারাগুয়ে-ভিত্তিক নিউজ পোর্টাল Radio Caritas UC তাদের ইনস্টাগ্রাম হ্যান্ডলে একই ভিডিও শেয়ার করেছে।
ভিডিওটির ক্যাপশনে উল্লেখ ছিল যে আসুনসিওনের একটি বাড়িতে এক ব্যক্তি বেড়ার ধারালো কাঁটতারের প্রাচীর পেরিয়ে প্রবেশ করে এবং সাইকেল চুরি করে।
লিংক: এখানে
গুগল লেন্স খোঁজ করে আরও দেখা যায়, SNT Paraguay নামের প্যারাগুয়ে–ভিত্তিক ইউটিউব চ্যানেলে একটি ভিডিও পাওয়া যায়, যেখানে একজন সাংবাদিক ভাইরাল ভিডিওটির ঘটনা নিয়ে স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে আলোচনা করছেন।
ইউটিউবে আপলোড করা ভিডিও থেকে জানা যায়, এটি আসুনসিওনের Barrios Jara, Bella Vista এলাকায় ঘটেছে। ভিডিওর ক্যাপশনে বলা হয়েছে, ‘এক ব্যক্তি বাড়ির উঠান থেকে দুটি সাইকেল চুরি করেছে। প্রতিবেশীরা নিরাপত্তা বৃদ্ধির দাবি করছেন।’
লিংক: এখানে
Unicanal নামে প্যারাগুয়ের টিভি চ্যানেল চলতি বছরে ১ মে এই ভিডিওটি তাদের ফেসবুক পেইজে আপলোড করে।
লিংক: এখানে
যাচাইয়ের মাধ্যমে এটা স্পষ্ট হয় যে ভিডিওটি ভারতে সংঘটিত কোনো চুরির ঘটনার নয়। এটি প্যারাগুয়ে শহরের স্থানীয় ঘটনার ভিডিও। ভারতে বাংলাদেশি অভিবাসীর সঙ্গেও এর কোনো সম্পর্ক নেই।