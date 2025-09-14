বাংলাদেশ

শুভ সকাল। আজ ১৪ সেপ্টেম্বর, রোববার। গতকাল শনিবার প্রথম আলোর অনেক আলোচিত সংবাদ হয়তো আপনার চোখ এড়িয়ে গেছে। তাই আজ দিনের শুরুতেই পড়তে পারেন দেশ-বিদেশের আলোচিত পাঁচ খবর ও বিশ্লেষণ।

প্রথম আলো ডেস্ক

জাকসু নির্বাচনে ২৫ পদের ২০টিতেই জিতল ছাত্রশিবির-সমর্থিত প্যানেল

জাকসু নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার পর নবনির্বাচিত ভিপি আবদুর রশিদ (জিতু) ও জিএস মো. মাজহারুল ইসলাম
ছবি: প্রথম আলো

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠ পদে বিজয়ী হয়েছেন ইসলামী ছাত্রশিবির-সমর্থিত ‘সমন্বিত শিক্ষার্থী জোট’ প্যানেলের প্রার্থীরা। তাঁরা জাকসুর ২৫টি পদের মধ্যে সাধারণ সম্পাদক (জিএস), ২টি যুগ্ম সাধারণ সম্পাদকসহ (এজিএস) ২০টি পদে জয় পেয়েছেন। বিস্তারিত পড়ুন...

সরকার ও উপদেষ্টারা মাহফুজদের যথেচ্ছ ব্যবহার করে এখন মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিচ্ছে: নাহিদ ইসলাম

নাহিদ ইসলাম
ফাইল ছবি: প্রথম আলো

লন্ডনে তথ্য ও সম্প্রচার উপদেষ্টা মাহফুজ আলমের ওপর হামলার চেষ্টা নিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রতিক্রিয়া জানিয়ে স্ট্যাটাস দিয়েছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির আহ্বায়ক ও সাবেক তথ্য উপদেষ্টা নাহিদ ইসলাম। তিনি বলেন, ‘সরকার ও উপদেষ্টা পরিষদের ভেতরেও মাহফুজ আলমকে অপদস্থ ও হত্যার মৌন সম্মতি তৈরি করা হয়েছে। এই সরকার ও উপদেষ্টারা মাহফুজদের যথেচ্ছ ব্যবহার করে এখন মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিচ্ছে।’ বিস্তারিত পড়ুন...

সংগীতশিল্পী ফরিদা পারভীন মারা গেছেন

ফরিদা পারভীন
ছবি: খালেদ সরকার

চলে গেলেন লোকসংগীতের বরেণ্য শিল্পী ফরিদা পারভীন। শনিবার রাত ১০টা ১৫ মিনিটে তিনি মারা গেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। খবরটি প্রথম আলোকে নিশ্চিত করেন ইউনিভার্সেল মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ব্যবস্থাপনা পরিচালক আশীষ কুমার চক্রবর্তী। বিস্তারিত পড়ুন...

নেপালে সুশীলা সরকারপ্রধান হওয়ার দিনই জানানো হলো জাতীয় নির্বাচন কবে

নেপালের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধানমন্ত্রী সুশীলা কারকি
ফাইল ছবি: রয়টার্স

চরম রাজনৈতিক সংকটের মধ্যে নেপালের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন সাবেক প্রধান বিচারপতি সুশীলা কারকি। শুক্রবার প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেন তিনি। সুশীলার দায়িত্ব নেওয়ার দিনই জানিয়ে দেওয়া হয়, আগামী বছরের ৫ মার্চ দেশটিতে পরবর্তী জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। বিস্তারিত পড়ুন...

১০৬ দিন পর লিগের সেরা খেলোয়াড়, সেরা কোচের নাম ঘোষণা করল বাফুফে

সেরা কোচের পুরস্কার জেতেন আলফাজ আহমেদ। আজ বাফুফে ভবনে আয়োজিত অনুষ্ঠানে
প্রথম আলো

গত ২৯ মে শেষ হয়েছিল বাংলাদেশ প্রিমিয়ার ফুটবল লিগের ২০২৪-২৫ মৌসুম। লিগ শেষ হওয়ার ১০৬ দিন পর শনিবার ঘোষণা করা হয় মৌসুমের সেরা খেলোয়াড়, সেরা কোচ ও সেরা গোলকিপারের নাম। সেরা খেলোয়াড় হয়েছেন সুলেমানে দিয়াবাতে, সেরা কোচ আলফাজ আহমেদ। তাঁরা দুজনই ছিলেন শিরোপাজয়ী মোহামেডান দলে। এ ছাড়া সেরা গোলকিপার হয়েছেন আবাহনীর মিতুল মারমা। বিস্তারিত পড়ুন...

