ঢাবি উপাচার্যের সঙ্গে হিরোশিমা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধিদলের সাক্ষাৎ

ঢাবি উপাচার্যের সঙ্গে হিরোশিমা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধিদলের সাক্ষাৎ
জাপানের হিরোশিমা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মো. মশিউর রহমানের নেতৃত্বে চার সদস্যের একটি প্রতিনিধিদল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) উপাচার্য এ বি এম ওবায়দুল ইসলামের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছে। আজ বুধবার বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের কার্যালয়ে তাঁরা সাক্ষাৎ করেন। প্রতিনিধিদলের অন্য সদস্যরা ছিলেন আকিকো ওয়াতানাবে, ইউকা ইওয়াদা ও কোকোরো কামিতানি।
বিশ্ববিদ্যালয়ের জনসংযোগ দপ্তরের পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
সাক্ষাৎকালে তাঁরা পারস্পরিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়, বিশেষ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও জাপানের হিরোশিমা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে যৌথ সহযোগিতামূলক শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম চালুর সম্ভাব্যতা নিয়ে আলোচনা করেন।
দুই বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও গবেষক বিনিময় নিয়েও বৈঠকে আলোচনা হয়। এ বিষয়ে শিগগিরই একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের বিষয়ে তাঁরা একমত হন।
সাক্ষাৎকালে উপাচার্য এ বি এম ওবায়দুল ইসলাম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস এবং এর শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম সম্পর্কে অতিথিদের অবহিত করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসা এবং এর শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রমের প্রতি গভীর আগ্রহ প্রকাশের জন্য উপাচার্য অতিথিদের ধন্যবাদ জানান।