দোকানিকে হল ভিপির তিন হাজার টাকা জরিমানা, প্রক্টর বললেন, এটা তাঁর এখতিয়ারে নেই

দোকানিকে হল ভিপির তিন হাজার টাকা জরিমানা, প্রক্টর বললেন, এটা তাঁর এখতিয়ারে নেই
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) মাস্টারদা সূর্যসেন হলের একটি দোকান থেকে টেস্টিং সল্ট (এমএসজি) পাওয়ায় হল সংসদের নবনির্বাচিত সহসভাপতি (ভিপি) আজিজুল হক দোকানিকে তিন হাজার টাকা জরিমানা করেন ১২ সেপ্টেম্বর। তবে প্রক্টর জানিয়েছেন, এটি হল সংসদের ভিপির এখতিয়ারে নেই।
টেস্টিং সল্টের বিষয়ে প্রথমে দোকানদার অভিযোগ অস্বীকার করলেও পরে খাবারে তা মেশানোর কথা স্বীকার করেন। এ সময় ভিপির পক্ষ থেকে দোকানদারের সঙ্গে একটি লিখিত চুক্তিনামা স্বাক্ষরিত হয়, যাতে তিন দিনের মধ্যে জরিমানা না দিলে দোকানের চুক্তি বাতিলের সুপারিশ করার কথা উল্লেখ ছিল।
এ বিষয়ে ভিপি আজিজুল হক বলেছেন, শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্যের কথা চিন্তা করে এ ব্যবস্থা নিয়েছেন। তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর অধ্যাপক সাইফুদ্দিন আহমেদ এই ঘটনায় আপত্তি জানিয়ে বলেছেন, জরিমানা করার এখতিয়ার ছাত্রনেতাদের নেই। এ ধরনের সিদ্ধান্ত হলে অবশ্যই হল প্রশাসনের মাধ্যমে করতে হবে।