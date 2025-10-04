আজ প্রিয় শিক্ষক সম্মাননা

আজ প্রিয় শিক্ষক সম্মাননা
দেশজুড়ে থাকা অনন্য শিক্ষকদের খুঁজে বের করে সম্মানিত করার জন্য পঞ্চমবারের মতো আয়োজিত হচ্ছে ‘আইপিডিসি-প্রথম আলো প্রিয় শিক্ষক সম্মাননা ২০২৫’। মানুষ গড়ার কারিগর এমন সাতজন শিক্ষককে সম্মাননা এবং তিনজন শিক্ষককে মরণোত্তর সম্মাননায় ভূষিত করা হবে।
আজ শনিবার বিকেল চারটায় ঢাকায় প্যান প্যাসিফিক সোনারগাঁও হোটেলে সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠানটির আয়োজন করা হয়েছে। অনুষ্ঠানে বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা মুহাম্মদ ফাওজুল কবির খানের প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকার কথা রয়েছে।
এর আগে চলতি বছর ১৭ জুন চুক্তি স্বাক্ষরের মধ্য দিয়ে এবারের আয়োজন শুরু হয়। মনোনয়ন চলে ৮ জুলাই থেকে ২০ আগস্ট পর্যন্ত। মোট মনোনয়ন জমা পড়ে ২ হাজার ৬৬২টি। সম্মানিত জুরিবোর্ড কয়েক দফা যাচাই–বাছাই করে ‘আইপিডিসি-প্রথম আলো প্রিয় শিক্ষক সম্মাননা ২০২৫’ সম্মাননার জন্য সাতজন প্রিয় শিক্ষককে নির্বাচন করেন। এ ছাড়া সম্প্রতি রাজধানীর উত্তরায় মাইলস্টোন স্কুল অ্যান্ড কলেজে ভয়াবহ যুদ্ধবিমান দুর্ঘটনায় তিন নিবেদিত শিক্ষক—মাহেরীন চৌধুরী, মাহফুজা খাতুন ও মাসুকা বেগমকে মরণোত্তর সম্মাননায় ভূষিত করা হচ্ছে।
এই আয়োজনের অংশ হিসেবে মনোনয়ন চলাকালে সারা দেশে ১৩টি জেলা শহরে যথাক্রমে চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, যশোর, নারায়ণগঞ্জ, বরিশাল, ফরিদপুর, রংপুর, বগুড়া, খুলনা, সাভার, গাজীপুর, ময়মনসিংহ ও সিলেটে আঞ্চলিক সুধী সমাবেশ আয়োজন করা হয়।