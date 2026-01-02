আঁধার নিশ্চয়ই একদিন কেটে যাবে

বাবর আলী: এভারেস্টজয়ী পর্বতারোহী
আঁধার নিশ্চয়ই একদিন কেটে যাবে
একটা গোলগাল কুমড়ার মতো যেন নিমেষেই গড়িয়ে গেল একটি বছর! এই তো সেদিন স্বাগত জানিয়েছিলাম বছরটিকে। বছর শুরু করেছিলাম অন্তত তিনটি আট হাজার মিটারের বেশি উচ্চতার পর্বত আরোহণের সুপ্ত বাসনা নিয়ে। দুটি আট হাজার মিটারের শিখর আরোহণের মাধ্যমে অংশত সেটি পূরণ হয়েছে। তবে অপূর্ণ অংশটুকুতে ক্ষতের ওপর প্রলেপ দিয়েছে বিশ্বের অষ্টম উচ্চতম পর্বত মানাসলু অক্সিজেন ছাড়া আরোহণ। তবে এ বছরে লম্বা কোনো হাঁটা বা সাইকেল রাইডে বেরোতে না পারার আফসোস খানিকটা রয়ে গেছে। পর্বতারোহণের দিক থেকে চিন্তা করলে সামগ্রিকভাবে দেশ হিসেবে দারুণ একটি বছর কাটিয়েছি আমরা। তরুণ পর্বতারোহীদের দৃপ্ত পদচারণে মুখর হয়েছে হিমালয়ের তুষাররাজ্য। অ্যাডভেঞ্চারের অন্য শাখাগুলোতেও দেখা গেছে নানান বৈচিত্র্য। পথের আকর্ষণে
নানান বিচিত্র লক্ষ্য নিয়ে পথে নেমেছেন অনেকেই।
অবশ্য মাঝেমধে৵ই নিরাপত্তা ইস্যুতে হঠাৎ বয়ে ওঠা ঝড় অনেককেই তাঁদের পরিকল্পনা বদলাতে বাধ্য করেছেন। মাঝনদীতে ঝড় উঠলে তার ঝাপটা তীরে এসেও লাগে। সমাজ-রাজনীতির ময়দানে ঘনিয়ে ওঠা অনিশ্চয়তার কালো মেঘ মুশকিলে ফেলেছে অ্যাডভেঞ্চার স্পোর্টসের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদেরও। দৌড়াতে বেরোনোর সময় জুতার ফিতা বাঁধার আগে কিংবা সাইকেলের প্যাডেলে চাপ দেওয়ার আগে অনেকের মনেই চাক বাঁধে সন্দেহ। চারপাশটা আপনার-আমার জন্য নিরাপদ তো?
২০২৬ সালে আরও নতুন নতুন পাহাড় আরোহণের পাশাপাশি অ্যাডভেঞ্চারের অন্য শাখাগুলোতেও সমান আগ্রহ নিয়ে এগোতে চাই। দুর্গম পথ চলার নেশা যেন রক্তে থাকে বছরজুড়ে। ব্যক্তিগতভাবে আমি আরেকটু ধীরস্থির হতে চাই। লক্ষ্যে হতে চাই হিমালয়ের মতো অটল। হিমালয়ের অসীম-অপরিমেয় শক্তিভান্ডারের ছিটেফোঁটা প্রসাদ যে পেতে চাই আমিও। গত কয়েক বছরে ছয় হাজার, সাড়ে ছয় হাজার বা সাত হাজার মিটার পর্বত আরোহণ করে নিজেদের ফুসফুস আর পা দুটিকে যাঁরা মকশো করেছেন, তাঁদের সামনে সুযোগ নিজেদের সম্ভাবনার দুয়ারটিকে আরও উন্মুক্ত করার। অবশ্য এর জন্য দেশের রাজনৈতিক আর অর্থনৈতিক স্থিরতাও জরুরি। রাজনীতির ক্লেদযুক্ত নোংরা দিকটা আড়ালে থাকলেই ব্যাপারটা তরুণদের জন্য সহজ হয়ে যাবে। মানুষ দিন শেষে রাজনৈতিক প্রাণী। এর প্রকট কিংবা উৎকট রূপের বহিঃপ্রকাশ যেন আমাদের জনজীবনকে বিপর্যস্ত না করে। সমাজ কিংবা রাজনীতির খাঁচায় কারও অধিকার যাতে হরণ না হয়। হাতের মুঠোর ফাঁক গলে আমাদের কেউ যেন গড়িয়ে পড়ে না যায়।
