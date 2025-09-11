বাংলাদেশ

এআইইউবি চ্যাম্পিয়নস লিগের ফাইনাল ১৫ সেপ্টেম্বর

বিজ্ঞপ্তি
এআইইউবি চ্যাম্পিয়নস লিগের (এসিএল) এবারের আসরে অংশ নিচ্ছে এআইইউবির বিভিন্ন বিভাগের মোট ৩২টি দল
ছবি: এআইইউবির সৌজন্যে

আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি-বাংলাদেশ (এআইইউবি) ক্যাম্পাসে বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এআইইউবি চ্যাম্পিয়নস লিগ (এসিএল) ২০২৫–এর উদ্বোধন হয়েছে। গত রোববার শুরু হওয়া এই লিগের গ্র্যান্ড ফাইনাল অনুষ্ঠিত হবে ১৫ সেপ্টেম্বর।

উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন এআইইউবি ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান ও প্রতিষ্ঠাতা সদস্য নাদিয়া আনোয়ার। তিনি বলেন, ‘এআইইউবি চ্যাম্পিয়নস লিগ কেবল একটি প্রতিযোগিতা নয়, বরং শিক্ষার্থীদের দলগত চেতনা ও খেলাধুলার মনোভাব গড়ে তোলার একটি গুরুত্বপূর্ণ প্ল্যাটফর্ম।’ তিনি অফিস অব স্পোর্টস, স্বেচ্ছাসেবক ও অংশগ্রহণকারী দলগুলোকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান।

অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর মঞ্জুর এইচ খান, ডেপুটি ডিরেক্টর (স্টুডেন্ট সার্ভিসেস অ্যান্ড ওয়েলফেয়ার) জিয়ারত এইচ খান, প্রধান জনসংযোগ কর্মকর্তা আবু মিয়া আকন্দ তুহিন ও অফিস অব স্পোর্টস সমন্বয়ক মো. জয়নাল আবেদিন। এ ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও প্রশাসনিক কর্মকর্তারা অনুষ্ঠানে যোগ দেন।

এবারের আসরে অংশ নিচ্ছে এআইইউবির বিভিন্ন বিভাগের মোট ৩২টি দল।

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
বাংলাদেশ থেকে আরও পড়ুন