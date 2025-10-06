হানিফের বিরুদ্ধে অভিযোগ আমলে নিয়েছেন ট্রাইব্যুনাল, গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি

হানিফের বিরুদ্ধে অভিযোগ আমলে নিয়েছেন ট্রাইব্যুনাল, গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি
জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের সময় সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহবুব উল আলম হানিফসহ চার আসামির বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ আমলে নেওয়া হয়েছে।
বিচারপতি নজরুল ইসলাম চৌধুরীর নেতৃত্বাধীন তিন সদস্যের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-২ আজ সোমবার এই আনুষ্ঠানিক অভিযোগ আমলে নেন। ট্রাইব্যুনালের অপর দুই সদস্য হলেন বিচারক মো. মঞ্জুরুল বাছিদ ও বিচারক নূর মোহাম্মদ শাহরিয়ার কবীর।
মামলার অপর তিন আসামি হলেন কুষ্টিয়া জেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান সদর উদ্দিন খান, কুষ্টিয়া জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আসগর আলী ও কুষ্টিয়া পৌর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আতাউর রহমান।
আসামিদের সবাই পলাতক। আজ ট্রাইব্যুনাল এই পলাতক আসামিদের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেছেন। ১৪ অক্টোবর আসামিদের গ্রেপ্তার করে ট্রাইব্যুনালে হাজির করার তারিখ ধার্য করা হয়েছে।
গণ-অভ্যুত্থানের সময় কুষ্টিয়া শহরে ছয়জনকে হত্যাসহ এই চার আসামির বিরুদ্ধে মোট তিনটি অভিযোগ আনা হয়েছে।
এর আগে গতকাল রোববার আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে এই মামলায় আনুষ্ঠানিক অভিযোগ দাখিল করেছিল প্রসিকিউশন।