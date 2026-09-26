প্রাচীন কাবিননামায় নারীর শর্ত: অধিকারের লড়াই

প্রাচীন কাবিননামায় নারীর শর্ত: অধিকারের লড়াই
জাতীয় জাদুঘরের ৩৩ নম্বর গ্যালারিতে সংরক্ষিত ফারসি ভাষার একটি কাবিননামা শতাব্দী পুরোনো নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার সাক্ষী। এতে কনে আফসারুন নেসা খাতুন তিনটি শর্ত দিয়েছিলেন বর জমিদার হোসেন উদ্দীন চৌধুরীকে: বর্তমান স্ত্রীর অনুমতি ছাড়া দ্বিতীয় বিয়ে নয়, ছয় মাস স্ত্রীকে ছেড়ে না থাকা, এবং মারধরের অনুমতি থাকলেও শরীরে দাগ না ফেলা। পাঁচ হাজার স্বর্ণ ও ৫০ হাজার রৌপ্যমুদ্রার দেনমোহরের এই দলিল তখনকার অভিজাত সমাজে দাম্পত্য জীবনের শর্ত লিখিতভাবে নির্ধারণের নজির।