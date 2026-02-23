প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়সহ তিন সচিবকে সরানো হলো

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়সহ তিন সচিবকে সরানো হলো
বিএনপি নেতৃত্বাধীন নতুন সরকার দায়িত্ব নেওয়ার এক সপ্তাহের মাথায় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়সহ তিন মন্ত্রণালয়ের সচিবকে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে সংযুক্ত করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সচিব মো. সাইফুল্লাহ পান্না, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের রেহানা পারভীন এবং ধর্ম মন্ত্রণালয়ের মো. কামাল উদ্দিনের বিরুদ্ধে এই সিদ্ধান্ত এসেছে। এর আগে মন্ত্রিপরিষদ সচিব ও প্রধান উপদেষ্টার মুখ্য সচিবের পদত্যাগ ঘটে। নতুন মন্ত্রিপরিষদ ও প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব হিসেবে চুক্তিতে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। প্রশাসনে আরও ব্যাপক পরিবর্তনের আভাস মিলছে।