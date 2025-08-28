প্রকৌশল শিক্ষার্থীদের কমপ্লিট শাটডাউন চলবে
প্রকৌশলী অধিকার আন্দোলনের ব্যানারে, প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা ‘কমপ্লিট শাটডাউন অব ইঞ্জিনিয়ার্স’ কর্মসূচি বহাল রাখার ঘোষণা দিয়েছে। তাদের দাবিগুলো হলো: নবম গ্রেডে সহকারী প্রকৌশলী পদে শুধুমাত্র বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারদের নিয়োগ, দশম গ্রেডে উচ্চ ডিগ্রিধারীদের আবেদনের সুযোগ এবং শুধু বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারিং সম্পন্নকারীরাই যেন 'প্রকৌশলী' লিখতে পারেন। শাহবাগে অবস্থানকালে শিক্ষার্থীদের উপর পুলিশের লাঠিচার্জ ও কাঁদানে গ্যাস নিক্ষেপের ঘটনার প্রতিবাদে এই ঘোষণা দেওয়া হয়।