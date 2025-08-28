বাংলাদেশ

প্রকৌশল শিক্ষার্থীদের কমপ্লিট শাটডাউন চলবে

আজ বৃহস্পতিবার বিকেল সাড়ে পাঁচটায় সংবাদ সম্মেলন করে প্রকৌশলী অধিকার আন্দোলনের ব্যানারে একত্র হওয়া ইঞ্জিনিয়ারিং বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা

প্রকৌশলী অধিকার আন্দোলনের ব্যানারে, প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা ‘কমপ্লিট শাটডাউন অব ইঞ্জিনিয়ার্স’ কর্মসূচি বহাল রাখার ঘোষণা দিয়েছে। তাদের দাবিগুলো হলো: নবম গ্রেডে সহকারী প্রকৌশলী পদে শুধুমাত্র বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারদের নিয়োগ, দশম গ্রেডে উচ্চ ডিগ্রিধারীদের আবেদনের সুযোগ এবং শুধু বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারিং সম্পন্নকারীরাই যেন 'প্রকৌশলী' লিখতে পারেন। শাহবাগে অবস্থানকালে শিক্ষার্থীদের উপর পুলিশের লাঠিচার্জ ও কাঁদানে গ্যাস নিক্ষেপের ঘটনার প্রতিবাদে এই ঘোষণা দেওয়া হয়।

