বাংলাদেশ

প্রতারক চক্রের কার্যকলাপে বিভ্রান্ত হয়ে আর্থিক লেনদেন করবেন না: আইএসপিআর

তথ্যসূত্র:
আইএসপিআর
আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তর (আইএসপিআর)ছবি: আইএসপিআর

প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের নাম ব্যবহার করে প্রতারক চক্র দেশের বিভিন্ন জেলায় অপরাধমূলক কার্যকলাপ চালাচ্ছে বলে জানিয়েছে আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তর (আইএসপিআর)। তাই প্রতারক চক্রের এ ধরনের কার্যকলাপে বিভ্রান্ত না হতে এবং কোনো ধরনের আর্থিক লেনদেন না করতে সবার প্রতি অনুরোধ জানানো হয়েছে।

আইএসপিআর আজ মঙ্গলবার এক বিজ্ঞপ্তিতে এই অনুরোধ জানিয়েছে। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের নাম ব্যবহার করে একটি প্রতারক চক্র দেশের বিভিন্ন জেলার একাধিক ব্যক্তিকে অপরাধমূলক কার্যকলাপে অভিযুক্ত করে মিথ্যা ও ভুয়া আইনি নোটিশ প্রদান করে হয়রানিসহ জেল-জরিমানা ও শাস্তির ভয়ভীতি দেখাচ্ছে।

বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ে আইন নিয়ন্ত্রণ বিভাগ ও ক্রাইম ইউনিট সেল নামে কোনো বিভাগ/শাখা/সেল নেই এবং প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ে এ ধরনের কার্যক্রম পরিচালনা করা হয় না। প্রতারক চক্রের বিরুদ্ধে ইতিমধ্যে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। প্রতারক চক্রের এ ধরনের কার্যকলাপে বিভ্রান্ত না হওয়া এবং আর্থিক লেনদেন থেকে বিরত থাকার জন্য সবার প্রতি অনুরোধ জানিয়েছে আইএসপিআর।

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
বাংলাদেশ থেকে আরও পড়ুন