কিআ উৎসব আজ
কিশোরদের জনপ্রিয় মাসিক ম্যাগাজিন কিশোর আলো। গত অক্টোবরে মাসিক সাময়িকীটি প্রতিষ্ঠার ১২ বছর পার করেছে।
আজ রোববার রাজধানীর আলোকি কনভেনশন সেন্টারে অনুষ্ঠিত হচ্ছে এর ১২তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর আয়োজন ‘কিআ কার্নিভ্যাল ২০২৬’।
সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত চলবে এই উৎসব। নিবন্ধন করা ব্যক্তিরাই শুধু অনুষ্ঠানস্থলে প্রবেশ করতে পারবেন।
কার্নিভ্যালে কিশোর আলোর পাঠকেরা বিভিন্ন আয়োজনে অংশ নেবেন। আয়োজক সূত্রে জানা গেছে, পাঠকদের সঙ্গে উৎসবে থাকবেন তারকা ও গুণীজনেরা। থাকছে আলোকচিত্র, লেখালেখি, ভাষা, ক্যারিয়ার, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, কার্টুনসহ নানা বিষয়ে কর্মশালা।
সেপনিল নিবেদিত কিআ কার্নিভ্যালে সহযোগিতা করছে মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক। কার্নিভ্যালের গোল্ড পার্টনার মাইটি চিপস। ভেন্যু পার্টনার আলোকি।