প্রতিমন্ত্রীর অস্ত্র হাতে মাদক অভিযান
মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক প্রতিমন্ত্রী ইশরাক হোসেন রাজধানীতে আগ্নেয়াস্ত্র উঁচিয়ে মাদকবিরোধী অভিযান চালিয়েছেন, যার ভিডিও ভাইরাল হয়েছে। রাজধানীর গেন্ডারিয়া এলাকায় শনিবার এ অভিযানে প্রতিমন্ত্রী ও তার দেহরক্ষীদের অস্ত্র প্রদর্শন, একজন দেহরক্ষীর লাথি ও 'গুলি করে দেব' হুমকি আলোচনার জন্ম দিয়েছে। প্রতিমন্ত্রী পুলিশের ব্যর্থতার অভিযোগ তুলেছেন, যদিও পুলিশ পাল্টা অভিযানের কথা বলেছে। তার বৈধ অস্ত্রের প্রদর্শনীকে জ্যেষ্ঠ আইনজীবী শরীফ ভূঁইয়া বেআইনি আখ্যা দিয়েছেন। এ ঘটনা মন্ত্রী-পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে।