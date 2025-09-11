বাংলাদেশ

শুভ সকাল। আজ ১১ সেপ্টেম্বর, বৃহস্পতিবার। গতকাল বুধবার প্রথম আলোর অনেক আলোচিত সংবাদ হয়তো আপনার চোখ এড়িয়ে গেছে। তাই আজ দিনের শুরুতেই পড়তে পারেন দেশ-বিদেশের আলোচিত পাঁচ খবর ও বিশ্লেষণ।

ডাকসুর ২৮ পদে কারা কোনটিতে জয়ী

ফল ঘোষণার সময় সিনেট ভবনে উল্লসিত ছাত্রশিবিরের সাদিক কায়েম, এস এম ফরহাদ ও মুহা. মহিউদ্দীন খান (বাঁ থেকে)। তাঁরা ভিপি, জিএস ও এজিএস পদে নির্বাচিত হয়েছেন। আজ বুধবার সকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে
ছবি: সংগৃহীত

ডাকসুর ১২টি সম্পাদকীয় পদের মধ্যে ৯টিতে ছাত্রশিবির–সমর্থিত প্যানেলের প্রার্থীরা জয়ী হয়েছেন। বাকি তিনটি পদে স্বতন্ত্র প্রার্থীরা জয়ী হয়েছেন। সহসভাপতি (ভিপি), সাধারণ সম্পাদক (জিএস) ও সহসাধারণ সম্পাদকপদসহ (এজিএস) ডাকসুতে পদ আছে ২৮টি। এর মধ্যে সদস্যপদ ১৩টি। বিস্তারিত পড়ুন...

জয়ীদের ব্যক্তিগতভাবে অভিনন্দন জানালেন বিএনপি নেতা সালাহউদ্দিন আহমদ

ডাকসু নির্বাচনে জয়ীদের ব্যক্তিগতভাবে অভিনন্দন জানিয়েছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমদ। আজ বুধবার কাকরাইলে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী মহিলা দলের ৪৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনা সভায়

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে জয়ীদের অভিনন্দন জানিয়ে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমদ বলেন, ‘আমি আজ ব্যক্তিগতভাবে অভিনন্দন জানাই, যাঁরা ডাকসু নির্বাচনে জয়ী হয়েছে তাঁদের। এটাই গণতন্ত্রের রীতি।’ বিস্তারিত পড়ুন...

ডাকসুতে ছাত্রদলের হার-বিএনপিকে যা ভাবতে হবে

ছাত্রদল–সমর্থিত প্যানেলের সহ সভাপতি ( ভিপি) প্রার্থী আবিদুল ইসলাম খান মধুর ক্যান্টিনে সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য দেন। ঢাকা, ৯ সেপ্টেম্বর
ছবি: দীপু মালাকার

ডাকসুর নির্বাচন হয়ে গেল। নির্বাচনের আগে সংবাদমাধ্যমগুলো ধারণা দিয়েছিল, ত্রিমুখী লড়াই হবে এবং নির্বাচন হবে প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক। বড় জাতীয় দল বিএনপিও ধরে নিয়েছিল, তাদের ছাত্রদলই তুমুলভাবে বিজয় পাবে, যদিও কিছু আসন শিবির ও অন্য প্রতিদ্বন্দ্বীদের ছেড়ে দিতে হবে। বিস্তারিত পড়ুন...

কাতারে হামলা চালিয়ে সীমা ছাড়িয়ে গেছে ইসরায়েল

কাতারের রাজধানী দোহায় হামলার পর আকাশে ধোঁয়া উড়তে দেখা যাচ্ছে। ইসরায়েলি একজন সামরিক কর্মকর্তা জানান, গতকাল দোহায় তাঁদের এ বিমান হামলা ফিলিস্তিনি স্বাধীনতাকামী গোষ্ঠী হামাসের জ্যেষ্ঠ নেতাদের লক্ষ্য করা চালানো হয়েছে। ৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫
ছবি: এএফপি

অল্প সময়ের মধ্যেই ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর কার্যালয় এক বিবৃতিতে ফিলিস্তিনি স্বাধীনতাকামী সংগঠন হামাসের কয়েকজন জ্যেষ্ঠ নেতাকে লক্ষ্য করে চালানো এ হামলার প্রকাশ্য দায় নেয়। বিবৃতিতে বলা হয়, ইসরায়েল এটি শুরু করেছে, ইসরায়েল এটি পরিচালনা করেছে এবং ইসরায়েল পূর্ণ দায় নিচ্ছে। বিস্তারিত পড়ুন...

আর্জেন্টিনা আর ফিফা র‍্যাঙ্কিংয়ে এক নম্বর থাকছে না, মেসিদের জন্য এটা ‘সুখবর’ও

ইকুয়ডের বিপক্ষে আর্জেন্টিনার একাদশ। বিশ্রামের কারণে লিওনেল মেসি এ ম্যাচে খেলেননি।
এএফপি

র‍্যাঙ্কিংয়ে এক নম্বর অবস্থান হারানো, আর্জেন্টিনার জন্য এটা দুঃসংবাদ তো বটেই। তবে চাইলে আর্জেন্টাইন-সমর্থকেরা এটাকে ‘সুখবর’ হিসেবেও মনে করতে পারেন। কেন? সেই ব্যাখ্যা দেওয়ার আগে চলুন জানা যাক আর্জেন্টিনা কেন ফিফা র‍্যাঙ্কিংয়ের শীর্ষস্থান হারাচ্ছে। বিস্তারিত পড়ুন...

