ইতালিয়ান ডিজাইনে দেশের বাজারে এল ‘এক্স বাথওয়্যার’

বিজ্ঞপ্তি
বাংলাদেশের বাজারে এল নতুন ব্র্যান্ড ‘এক্স বাথওয়্যার’। ব্র্যান্ডটির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনে স্থপতি, ডেভেলপারসহ নির্মাণ খাতের সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেনছবি: বিজ্ঞপ্তি

ইতালিয়ান নির্মাণশৈলীর অনুপ্রেরণায় তৈরি প্রিমিয়াম বাথওয়্যার নিয়ে বাংলাদেশের বাজারে যাত্রা শুরু করেছে নতুন ব্র্যান্ড ‘এক্স বাথওয়্যার’।

গত মঙ্গলবার রাজধানীর একটি হোটেলে আয়োজিত অনুষ্ঠানে ব্র্যান্ডটির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়। এতে স্থপতি, ডেভেলপারসহ নির্মাণ খাতের সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন।

এ সময় এক্স বাথওয়্যারের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মাহীন মাজহার বলেন, ‘আধুনিক বাথরুম নকশায় সরলতা এবং মানসম্পন্ন পণ্যের চাহিদা বাড়ছে। সেই চাহিদা মাথায় রেখেই আন্তর্জাতিক মানের এক্স বাথওয়্যারের পণ্যসমূহ বাজারে আনা হয়েছে।’

অনুষ্ঠানে এক্স বাথওয়্যারের বিভিন্ন কালেকশন যেমন বেসিন, কমোড, প্যান ইতাদি পণ্য তৈরির ক্ষেত্রে আধুনিক নকশা, সরলতা এবং ব্যবহারযোগ্যতার দিককে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। ব্র্যান্ডটির পণ্য ডিজাইনে ইতালিয়ান নান্দনিকতার সঙ্গে আন্তর্জাতিক মানের কারিগরি উৎকর্ষের সমন্বয় করা হয়েছে বলে জানানো হয়।

এক্স বাথওয়্যারের পণ্যসমূহ মূলত আবাসিক প্রকল্প, হোটেল ও বাণিজ্যিক স্থাপনার জন্য বাজারজাত করা হবে। উন্নত ফিনিশিং, পানির সাশ্রয়ী ব্যবহার এবং দীর্ঘস্থায়িত্বকে পণ্যের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হিসেবে উল্লেখ করা হয়।

