দেশে ২৪ ঘণ্টায় হামে ৭ জনের মৃত্যু, ঢাকায় ৫ জন

দেশে ২৪ ঘণ্টায় হামে ৭ জনের মৃত্যু, ঢাকায় ৫ জন
দেশে গত ২৪ ঘণ্টায় (গতকাল শুক্রবার সকাল ৮টা থেকে আজ শনিবার সকাল ৮টা পর্যন্ত) হামের উপসর্গ নিয়ে ৭ জনের মৃত্যু হয়েছে। একই সময়ে ৩৯ জনের দেহে নিশ্চিতভাবে হামের সংক্রমণ শনাক্ত হয়েছে। আর হাম উপসর্গের রোগী শনাক্ত হয়েছে ৮১৬ জন।
আজ শনিবার স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানানো হয়েছে। এতে বলা হয়েছে, গত ২৪ ঘণ্টায় মারা যাওয়া ৭ জনের মৃত্যু হয়েছে হামের উপসর্গ নিয়ে। তাদের মধ্যে ঢাকা জেলায় মারা গেছেন ৫ জন।
স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্যমতে, চলতি বছরের ১৫ মার্চ থেকে এ পর্যন্ত দেশে মোট সন্দেহজনক হাম রোগীর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১ লাখ ৭০ হাজার ৬৩৮ জনে। এদের মধ্যে নিশ্চিতভাবে হাম শনাক্ত হয়েছে ২০ হাজার ৬ জনের। এই সময়ে হাসপাতালে ভর্তি হতে হয়েছে ১ লাখ ৫০ হাজার ২০২ জন রোগীকে এবং সুস্থ হয়ে ছাড়পত্র পেয়েছেন ১ লাখ ৪৪ হাজার ৮৮৫ জন।
স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের হিসাব অনুযায়ী, গত ১৫ মার্চ থেকে এ পর্যন্ত হাম ও হামের উপসর্গ নিয়ে মৃতের সংখ্যা এক হাজার ১৯ জনে দাঁড়িয়েছে।
দেশে গত বছর অর্থাৎ ২০২৫ সালে হামে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা ছিল ১৩২। আগের বছরগুলোর মধ্যে ২০২৪ সালে ২৪৭, ২০২৩ সালে ২৮২, ২০২২ সালে ৩১১ জন হামে আক্রান্ত হয়েছিল। এই বছরগুলোতে হামে আক্রান্ত হয়ে কোনো মৃত্যুর রেকর্ড নেই।