বাংলাদেশ

রিটকারী ছাত্রীকে ‘গণধর্ষণের’ হুমকি, প্রতিবাদে ছাত্রদলের বিক্ষোভ

প্রতিবেদক
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ছাত্রদলের নেতা-কর্মীরা টিএসসি ও বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন সড়কে বিক্ষোভ মিছিল করেন। ২ আগস্টছবি: তানভীর আহাম্মেদ

ডাকসু নির্বাচনে ছাত্রশিবির-সমর্থিত প্যানেলের জিএস প্রার্থী এস এম ফরহাদের প্রার্থিতা চ্যালেঞ্জ করে রিট আবেদনকারী ছাত্রীকে ‘গণধর্ষণের’ হুমকির প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল করেছে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদল নেত্রীদের হেনস্তা ও নারী শিক্ষার্থীদের সাইবার বুলিংয়ের প্রতিবাদেও ছাত্রদল বিক্ষোভ-মিছিল করেছে।

আজ মঙ্গলবার দুপুরে ছাত্রদলের নেতা-কর্মীরা টিএসসিতে জড়ো হয়ে বিক্ষোভ মিছিল করেন। মিছিল নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন সড়ক ঘুরে আন্দোলনকারীরা উপাচার্যের কার্যালয়ের সামনে অবস্থান নেন।

ওই ছাত্রী ‘ঐক্যবদ্ধ শিক্ষার্থী জোট’-এর জিএস পদপ্রার্থী এস এম ফরহাদের প্রার্থিতা নিয়ে রিট করেন। পরে হাইকোর্ট ডাকসু নির্বাচন স্থগিতের আদেশ দিলে আলী হোসেন নামের এক শিক্ষার্থী ফেসবুকে তাঁকে গণধর্ষণের হুমকি দেন।

ছাত্রদলের বিক্ষোভ মিছিলে নেতা-কর্মীরা ‘এসো ভাই, এসো বোন, গড়ে তুলি অঙ্গীকার’, ‘আলী হোসেনের ছাত্রত্ব, বাতিল করো, করতে হবে’, ‘নিপীড়কের ঠিকানা, এই ক্যাম্পাসে হবে না’ বলে স্লোগান দেন। বিক্ষোভ মিছিলে ছাত্রদলের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ও হল শাখা ছাত্রদলের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতা–কর্মী অংশগ্রহণ করেন।

অবস্থান কর্মসূচিতে রোকেয়া হলের আহ্বায়ক শ্রাবণী আক্তার বলেন, ‘রাজনীতিতে, সামাজিক কার্যকলাপে আমাদের কম অংশগ্রহণের পেছনে আমাদের ভাইয়েরা দায়ী। ডাকসুর মতো একটি নির্বাচনে মাত্র ৩০ শতাংশ নারী অংশগ্রহণ করছেন। সেটি কেন?’ এ সময় তিনি নারীদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা নিতে সবার প্রতি আহ্বান জানান।

শামসুন্নাহার হল ছাত্রদলের আহ্বায়ক বীথি হাসান বলেন, ‘আমরা যখন কোনো বিষয়ে প্রতিবাদ করি, তখন আমাদের হেনস্তা করা হয়। আমাদের নিয়ে সাইবার বুলিং করা হয়। আমাদের গণধর্ষণের হুমকি দেওয়া হয়। একটি নির্দিষ্ট গোষ্ঠী আমাদের সব সময় আটকে রাখতে চায়।’

ওই ছাত্রীকে হুমকি দেওয়া শিক্ষার্থী আলী হোসেন সমাজবিজ্ঞান বিভাগের ২০২০-২১ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী। আলী হোসেন ফেসবুক পোস্টে লেখেন, ‘হাইকোর্টের বিপক্ষে এখন আন্দোলন না করে আগে একে গণধর্ষণের পদযাত্রা করা উচিত।’
আলী হোসেনের এ বক্তব্যের প্রতিবাদ জানান ডাকসুর ভিপি প্রার্থী ও গণতান্ত্রিক ছাত্রসংসদের নেতা আবদুল কাদের। তিনি ফেসবুকে লেখেন, ‘রিটকারী নারী প্রার্থীকে লিগ্যালি এবং পলিটিক্যালি ডিল না করে গণধর্ষণের হুমকি দেওয়ার মতো জঘন্য কাজ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে চলতে দেওয়া হবে না।’

নারী শিক্ষার্থীকে গণধর্ষণের হুমকি দেওয়ার ঘটনায় দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবি করেছেন বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক নেটওয়ার্ক। আজ বেলা সাড়ে ১১টার দিকে মধুর ক্যানটিনের সামনে এক সংবাদ সম্মেলনে এসব দাবি জানান বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক নেটওয়ার্কের সদস্যরা। ডাকসু নির্বাচন ঘিরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের কাছে ১৩টি দাবি জানিয়েছে প্ল্যাটফর্মটি।

আরও পড়ুন

রিটকারী ছাত্রীকে ‘গণধর্ষণে’র হুমকিদাতার দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবি

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
বাংলাদেশ থেকে আরও পড়ুন