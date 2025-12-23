বাংলাদেশ

২৫ ডিসেম্বর যানজটের আশঙ্কা, যাত্রীদের আগেভাগে রওনা দিতে অনুরোধ বিমানের

২৫ ডিসেম্বর বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের দেশে ফেরাকে কেন্দ্র করে রাজধানীর হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর এলাকা ও আশপাশের সড়কে তীব্র যানজটের আশঙ্কা রয়েছে। ওই দিন বিমান বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক রুটের সব যাত্রীকে পর্যাপ্ত সময় হাতে রেখে বিমানবন্দরের উদ্দেশে যাত্রা করতে বিশেষভাবে অনুরোধ জানিয়েছে এয়ারলাইনসটি।

আজ মঙ্গলবার বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনসের পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, বিভিন্ন গণমাধ্যম থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী ২৫ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখে হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর এলাকা, বিমানবন্দর থেকে গুলশানগামী সড়কসমূহ এবং পূর্বাচল এক্সপ্রেসওয়েতে (৩০০ ফিট সড়ক) ব্যাপক জনসমাগমের সম্ভাবনা রয়েছে। ফলে তীব্র যানজট সৃষ্টি হতে পারে। এমতাবস্থায় বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনসের অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক রুটের সব যাত্রীকে সেদিন পর্যাপ্ত সময় হাতে রেখে বিমানবন্দরের উদ্দেশে যাত্রা করতে বিশেষ অনুরোধ করা হয়েছে।

বিমান কর্তৃপক্ষ বলছে, সম্ভাব্য যানজটের কারণে যাত্রীরা যেন ফ্লাইট মিস না করেন, সে জন্য আগেভাগে রওনা হওয়া জরুরি। যাত্রীদের যাত্রা সুষ্ঠু, সুন্দর ও নির্বিঘ্ন করতে এই সতর্কতামূলক অনুরোধ জানানো হয়েছে।

তারেক রহমানের ফিরে আসা স্মরণীয় করে রাখার উদ্যোগ

উল্লেখ্য, বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান ১৭ বছরের বেশি সময় পর ২৫ ডিসেম্বর বেলা ১১টা ৫৫ মিনিটে হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর নামবেন। তাঁর এই প্রত্যাবর্তনকে স্মরণীয় করে রাখতে বিএনপি বিশেষ আয়োজন করছে। অভ্যর্থনা কমিটির আহ্বায়ক সালাহউদ্দিন আহমদ ১৮ ডিসেম্বর বলেছিলেন, ‘আমরা চাই, তাঁর (তারেক রহমান) এই ঐতিহাসিক প্রত্যাবর্তন যেন বিগত ৫৫ বছরের ইতিহাসে যেভাবে, যা কিছু দৃষ্টান্ত হয়েছে, তাকে ছাড়িয়ে যায় এবং আগামী ৫৫ বছরের ইতিহাসেও যেন সে রকম কোনো ঐতিহাসিক ঘটনা না হয়, সে রকম একটা স্মরণীয় করে রাখার জন্যই আমাদের সব আয়োজন হচ্ছে।’

