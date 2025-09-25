সেলিম আল দীনের পদক-পুরস্কার ফেরত দিতে নাসির উদ্দীন ইউসুফ বাচ্চুসহ চারজনকে আইনি নোটিশ
দেশবরেণ্য নাট্যকার প্রয়াত সেলিম আল দীনের অর্জিত বিভিন্ন পদক, পুরস্কার, নাটকের পাণ্ডুলিপি ও অন্যান্য ব্যবহার্য জিনিসপত্র সংরক্ষণের জন্য ফেনীতে তাঁর নামে থাকা জাদুঘরে জমা দিতে সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব নাসির উদ্দীন ইউসুফ বাচ্চুসহ চারজনের বরাবর আইনি নোটিশ পাঠানো হয়েছে। অপর তিনজন হলেন মো. কামরুল হাসান, আবদুস সালাম ও নাসরিন সুলতানা বিলকিস।
সেলিম আল দীনের ভাইয়ের ছেলে ও সেলিম আল দীন কেন্দ্র, ফেনীর সহসভাপতি সালাহ উদ্দিন শুভ্রর পক্ষে সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী শিহাব উদ্দিন খান আজ বৃহস্পতিবার রেজিস্ট্রি ডাকযোগে ওই নোটিশ পাঠান।
নাট্যকার সেলিম আল দীন একজন বিশ্বমানের নাট্যকার, লেখক, গবেষক ও নাট্যনির্দেশক ছিলেন উল্লেখ করে নোটিশে বলা হয়, নাট্যজগতে তাঁর অসামান্য অবদানের জন্য তিনি ‘নাট্যাচার্য’ উপাধিতে ভূষিত হন। তিনি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে নাটক ও নাট্যতত্ত্ব বিভাগ প্রতিষ্ঠা করেন। বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার, একুশে পদক, স্বাধীনতা পদকসহ দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক বিভিন্ন পদক ও পুরস্কারে ভূষিত হন তিনি। তাঁর জন্মস্থান ফেনীতে সেলিম আল দীন কেন্দ্র এবং সেই কেন্দ্রের অংশ হিসেবে ‘সেলিম আল দীন মিউজিয়াম’ রয়েছে।
নোটিশের ভাষ্য, এসব পদক, পুরস্কার, পাণ্ডুলিপি, মূল্যবান দ্রব্যসামগ্রী এবং তাঁর ব্যবহার্য সামগ্রী জাতীয় সম্পদ ও দেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য। সংবিধানের ২৩ অনুচ্ছেদ অনুসারে রাষ্ট্রের দায়িত্ব জনগণের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকার সংরক্ষণ করা এবং জাতীয় ভাষা, সাহিত্য ও শিল্পকলার পরিপোষণ ও উন্নয়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করা। তবে দুর্ভাগ্যজনক যে প্রয়াত সেলিম আল দীনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করার সুযোগে নাসির উদ্দীন ইউসুফ বাচ্চু, মো. কামরুল হাসান, আবদুস সালাম ও নাসরিন সুলতানা বিলকিস তাঁর (সেলিম) সমস্ত স্মৃতিচিহ্ন, ব্যবহার্য জিনিসপত্র, পাণ্ডুলিপি, পদক ও পুরস্কারগুলো নিজেরা নিজেদের কাছে নিয়ে রেখেছেন, যা ধীরে ধীরে সংরক্ষণের অভাবে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে এবং প্রদর্শনের অভাবে সেলিম আল দীন ভক্ত, গবেষক ও অনুরাগীরা সেগুলো দেখা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন।
সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব নাসির উদ্দীন ইউসুফ বাচ্চু প্রথম আলোকে বলেন, আইনি নোটিশ পেয়েছেন। আইনগতভাবে জবাব দেবেন। একুশে পদক সেলিম আল দীন নিজেই গ্রহণ করেন। তিনি মরণোত্তর স্বাধীনতা পদক পেয়েছিলেন, যা তাঁর ছোট ভাই বোরহান উদ্দিন গ্রহণ করেন।
ফেনীতে সেলিম আল দীন কেন্দ্র এবং সেই কেন্দ্রের অংশ হিসেবে ‘সেলিম আল দীন মিউজিয়াম’ ২০০৯ সাল থেকে সচল বলে নোটিশে উল্লেখ করা হয়েছে। এতে বলা হয়, কেন্দ্র ও জাদুঘরে অগণিত ভক্ত, অনুরাগী, দেশি-বিদেশি গবেষকেরা নিয়মিত যাতায়াত করলেও সেলিম আল দীনের মূল্যবান এসব পদক, পুরস্কার, পাণ্ডুলিপি ও তাঁর ব্যবহার্য জিনিসপত্রের দেখা পাচ্ছেন না, যা সবাইকে মর্মাহত করছে।
সেলিম আল দীনের সমস্ত পদক, পাণ্ডুলিপি, পুরস্কার, মূল্যবান দ্রব্যসামগ্রী ও ব্যবহার্য জিনিসপত্র ফেরত দিতে নোটিশে ১৫ দিন সময় দেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন নোটিশদাতার আইনজীবী শিহাব উদ্দিন খান। তিনি প্রথম আলোকে বলেন, অন্যথায় উচ্চ আদালতে রিটসহ প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন নোটিশদাতা। বিষয়টি অবহিত করতে সংস্কৃতিবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব ও প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের মহাপরিচালক বরাবরও নোটিশের অনুলিপি পাঠানো হয়েছে।