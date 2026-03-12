স্পিকার হাফিজ উদ্দিন আহমদকে অভিনন্দন চীনের
জাতীয় সংসদের স্পিকার হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করায় হাফিজ উদ্দিন আহমদকে অভিনন্দন জানিয়েছেন চীনের জাতীয় গণকংগ্রেসের স্থায়ী কমিটির চেয়ারম্যান ঝাও লেজি।
আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে ঢাকায় চীনের দূতাবাস থেকে পাঠানো এক বার্তায় এ তথ্য জানানো হয়েছে।
অভিনন্দন বার্তায় ঝাও লেজি বলেন, বাংলাদেশের জাতীয় সংসদের স্পিকার হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করায় হাফিজ উদ্দিন আহমদকে তিনি আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছেন। তিনি উল্লেখ করেন, চীন ও বাংলাদেশের মধ্যে দীর্ঘদিনের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রয়েছে।
ঝাও লেজি আরও বলেন, চীনের জাতীয় গণকংগ্রেস এবং বাংলাদেশের জাতীয় সংসদের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ আদান–প্রদান ও সহযোগিতা আরও জোরদার করতে চীন আগ্রহী। একই সঙ্গে চীন–বাংলাদেশ সমন্বিত কৌশলগত সহযোগিতা অংশীদারত্বকে আরও উচ্চতায় উন্নীত করতে বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে কাজ করতে চীন প্রস্তুত রয়েছে বলেও তিনি পুনর্ব্যক্ত করেন।