‘কম্বলটা পায়া হামার খুব উপকার হইল’

প্রতিনিধি
দিনাজপুর
প্রথম আলো ট্রাস্টের উদ্যোগে ঘুঘুডাঙ্গা বাজার এলাকায় আড়াই শতাধিক নিম্ন আয়ের মানুষের মাঝে শীতের কম্বল বিতরণ করেছেন দিনাজপুর প্রথম আলো বন্ধুসভার সদস্যরা।  আজ সোমবারছবি: প্রথম আলো

‘এইবার শীত এংনা বেশি পড়োছে। রাইতত ঠান্ডা বেশি। শীলশীল করি বাতাস বহেচে। অনেক বেলা হচে তাও রোদ আইসে না। ঠান্ডাত হামাক কম্বলটা দিলেন। কম্বল উড়ি (গায়ে দিয়ে) কাম কাজ করমো, নামাজ পড়া যাইবে। কম্বলটা পায়া হামার খুব উপকার হইল।’

আজ সোমবার সকালে প্রথম আলো ট্রাস্টের কম্বল পেয়ে নিজের অনুভূতি প্রকাশ করছিলেন বর্ষীয়ান রফিউদ্দীন মৌলভি। তাঁর বাড়ি দিনাজপুর সদর উপজেলার আউলিয়াপুর ইউনিয়নের ঘুঘুডাঙ্গা গ্রামে।

প্রথম আলো ট্রাস্টের উদ্যোগে ঘুঘুডাঙ্গা বাজার এলাকায় আড়াই শতাধিক নিম্ন আয়ের মানুষের মাঝে শীতের কম্বল বিতরণ করেছেন দিনাজপুর প্রথম আলো বন্ধুসভার সদস্যরা। এ সময় বন্ধুসভার উপদেষ্টা ও দিনাজপুর জিলা স্কুলের সহকারী শিক্ষক শাহজাহান সাজু, বীর মুক্তিযোদ্ধা খাদেম আলী, সাবেক ইউপি সদস্য মো. হালিমসহ কোতোয়ালি থানার কয়েকজন পুলিশ সদস্যও উপস্থিত ছিলেন।

গত এক সপ্তাহের বেশি সময় ধরে দিনাজপুরে দিনের তাপমাত্রা ১২ থেকে ১৪ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে ওঠানামা করছে। বাতাসের আর্দ্রতা রয়েছে ৯১ থেকে ৯৭ শতাংশ। প্রায় মধ্য দুপুর পর্যন্ত কুয়াশায় ঢাকা থাকে সূর্য। হিমেল বাতাস ও ঘন কুয়াশায় মানুষের অবস্থা কাহিল হয়ে পড়েছে। বিশেষ করে নিম্ন আয়ের শ্রমজীবী মানুষ, শিশু ও বয়স্কদের অবস্থা বেশ নাজুক। এমন আবহাওয়ায় প্রথম আলো বন্ধুসভার সদস্যদের কাছে কম্বল পেয়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছেন ঘুঘুডাঙ্গা ও তালতলা এলাকার মানুষ।

এর আগে রোববার বন্ধুসভার সদস্যরা সংশ্লিষ্ট এলাকায় স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবকদের সঙ্গে নিয়ে শীতার্ত মানুষদের মাঝে স্লিপ বিতরণ করেন। আজ সকাল নয়টা থেকে স্লিপ হাতে ঘুঘুডাঙ্গা বাজার এলাকায় জড়ো হন তাঁরা। লাঠিতে ভর করেও এসেছেন কয়েকজন বৃদ্ধ। সকাল ১০টায় নারী-পুরুষকে পৃথকভাবে লাইনে দাঁড় করিয়ে কম্বল তুলে দেওয়া হয়েছে।

কম্বল পেয়ে খুশি আলেমা বেগম (৬০) বলেন, ‘খুব ঠান্ডা বা, হাত-পা কোকড়া নাগি যাছে। ঘরের বাহিরত বাহির হওয়া যাওছে না। বয়স হইছে, কামকাজ করার পারি না। কম্বলটা ঠান্ডাখানোত খুব কাজত আসিবি।’

মাইনুদ্দিন হোসেন (৪৮) বলেন, ‘ঘুঘুডাঙ্গা এলাকাটা নদীর পাড়ে। খুব ভালো লাগল প্রথম আলো এ রকম প্রত্যন্ত এলাকায় শীতার্ত মানুষদের পাশে দাঁড়িয়েছে। কয়েক দিন ধরে বেশ ঠান্ডা অনুভূত হচ্ছে। এই অবস্থায় কম্বলটা পেয়ে মানুষের অনেক বেশি উপকারে আসলো।’

শীতার্তদের সহায়তায় এগিয়ে আসতে পারেন আপনিও।

সহায়তা পাঠানো যাবে ব্যাংক ও বিকাশের মাধ্যমে।

হিসাবের নাম: প্রথম আলো ট্রাস্ট/ত্রাণ তহবিল

হিসাব নম্বর: ২০৭২০০০০১১১৯৪

রাউটিং নম্বর: ০৮৫২৬২৫৩৯

ব্যাংক: ঢাকা ব্যাংক লিমিটেড, কারওয়ান বাজার শাখা, ঢাকা

বিকাশ: ০১৭১৩-০৬৭৫৭৬ (মার্চেন্ট অ্যাকাউন্ট)

এ ছাড়া বিকাশ অ্যাপের Donation অপশন ব্যবহার করেও অনুদান পাঠাতে পারেন।

