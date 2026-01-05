প্রার্থীদের হলফনামায় নজর রাখছে দুদক: আবদুল মোমেন

প্রার্থীদের হলফনামায় নজর রাখছে দুদক: আবদুল মোমেন
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশ নিতে মনোনয়নপত্র জমা দেওয়া প্রার্থীদের নির্বাচনী হলফনামায় নজর রাখছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। হলফনামায় উল্লেখ করা সম্পদের বিবরণী পরীক্ষা–নিরীক্ষা করা হবে বলে জানিয়েছেন সংস্থাটির চেয়ারম্যান মোহাম্মদ আবদুল মোমেন।
আজ সোমবার রাজধানীর সেগুনবাগিচায় সংস্থাটির প্রধান কার্যালয়ে রিপোর্টার্স এগেইন্টস করাপশনের (র্যাক) নবনির্বাচিত কমিটির সঙ্গে মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে আবদুল মোমেন এ কথা বলেন।
দুদক চেয়ারম্যান বলেন, জাতীয় সংসদ নির্বাচনে যাঁরা প্রার্থী হয়েছেন, তাঁদের হলফনামায় সম্পদের বিবরণ রয়েছে। ইতিমধ্যে ওয়েবসাইটে পাওয়া যাচ্ছে। ইসিকে অনুরোধ করা হয়েছে, কারও সম্পদের তথ্য নিয়ে সন্দেহ থাকলে সেটি বের করে দুদককে অবগত করতে। তারা হলফনামা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে বের করার চেষ্টা করবে। দরকার হলে দুদকের অন্যান্য কর্মকাণ্ড কমিয়ে এ কাজ করার চেষ্টা করা হবে।
নতুন আইন প্রসঙ্গে এক প্রশ্নের জবাবে আবদুল মোমেন বলেন, ‘আমার বক্তব্য সুস্পষ্ট, দুর্নীতির সঙ্গে কোনো আপস নয়। যদি আপসযোগ্য না হয়ে থাকে, তার মানে আপস করা যাবে না। যদি নতুন আইনে আপসের কথা বলা থাকে, তাহলে অবশ্যই আমরা আমাদের আগের অবস্থানেই থাকব। প্রয়োজনে সরকারের সঙ্গে কথা বলব।’
মতবিনিময় সভায় দুদকের কমিশনার (তদন্ত) মিঞা মুহাম্মদ আলী আকবার আজিজী এবং কমিশনার (অনুসন্ধান) ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) হাফিজ আহসান ফরিদ বক্তব্য দেন।
র্যাকের নবনির্বাচিত কমিটির সঙ্গে মতবিনিময় সভার শুরুতে শুভেচ্ছা বক্তব্য দেন দুদক সচিব মোহাম্মদ খালেদ রহীম। এ ছাড়া র্যাকের সভাপতি শাফি উদ্দিন আহমদ, সাধারণ সম্পাদক তাবারুল হক ও সদ্য সাবেক সভাপতি আলাউদ্দিন আরিফ বক্তব্য দেন।
দুদকের মহাপরিচালক (প্রতিরোধ) মো. আক্তার হোসেনের সঞ্চালনায় কমিশনের অন্যান্য মহাপরিচালক, কর্মকর্তারা র্যাকের নবনির্বাচিত কার্যনির্বাহী কমিটির সব সদস্য ও সংগঠনের অন্য সদস্যরা এ সময় উপস্থিত ছিলেন।