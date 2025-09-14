বিকাশে টোল পরিশোধ করে যাত্রাবাড়ী-গুলিস্তান ফ্লাইওভারে বাধাহীন চলাচল

বিকাশে টোল পরিশোধ করে যাত্রাবাড়ী-গুলিস্তান ফ্লাইওভারে বাধাহীন চলাচল
প্রাত্যহিক নগরজীবনের ভোগান্তির নাম যানজট। টোল প্লাজায় টোল সংগ্রহে ধীরগতির ফলে ফ্লাইওভারেও প্রতিদিন সময় নষ্ট হয়। টোল প্লাজায় এই ভোগান্তি কমানো, সময় বাঁচানো, স্বাচ্ছন্দ্যময় যাত্রা আর নগরজীবনকে আরও স্মার্ট করার সমাধান ‘আরএফআইডি’। এই প্রযুক্তি ব্যবহার করে যাত্রাবাড়ী-গুলিস্তান ফ্লাইওভারে কিউতে থেমে ক্যাশ টাকায় টোল পরিশোধ ছাড়াই বাধাহীনভাবে পার হওয়া যায়; এতে সময় সাশ্রয় হয়, এড়ানো যায় ভাংতি টাকার ঝামেলাও। যাত্রাবাড়ী-গুলিস্তান ফ্লাইওভারে আরএফআইডির পুরো সমাধান দিচ্ছে বিকাশ। রেজিস্ট্রেশন থেকে শুরু করে পেমেন্ট সলিউশনের মাধ্যমে সহজ করছে নাগরিকদের প্রতিদিনের যাতায়াত।
গাড়ির উইনশিল্ডে লাগানো আরএফআইডি স্টিকারটি টোল পয়েন্টে স্বয়ংক্রিয়ভাবে স্ক্যান হয়ে যায়, ফলে চলমান গাড়িগুলো না থেমেই টোল পয়েন্ট অতিক্রম করতে পারে। ‘আরএফআইডি’ পদ্ধতি ব্যবহারের মাধ্যমে নিরবচ্ছিন্ন ও স্বয়ংক্রিয়ভাবে টোল আদায় হয়ে যাচ্ছে বিকাশ কিংবা ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে। পরিবহন বিশেষজ্ঞদের মতে, ম্যানুয়ালভাবে অর্থাৎ হাতে টাকা নিয়ে টোল আদায় করলে ঘণ্টায় বড়জোর ৩০০ থেকে ৪০০ গাড়ি পারাপার করা সম্ভব। আর স্বয়ংক্রিয়ভাবে টোল আদায় করলে এর চার গুণ বেশি যান পারাপার সম্ভব। এতে যানজট কমানোর পাশাপাশি সেতু ও সড়কের পুরোপুরি সক্ষমতা ব্যবহার সম্ভব।
বিকাশে টোল পরিশোধ সহজ করছে দৈনন্দিন যাত্রা
টোল প্লাজায় দীর্ঘ সময় ধরে অপেক্ষা, ভাংতি টাকার ঝামেলা বা হর্নের শব্দ—সবই কমিয়ে মানুষের দৈনন্দিন যাত্রাকে নিরবচ্ছিন্ন করছে আরএফআইডি নামের এই আধুনিক প্রযুক্তি। গাড়ি থামানোর প্রয়োজন না থাকায় যাত্রীরা দ্রুত ফ্লাইওভার ব্যবহার করতে পারছেন। এতে অফিসগামী, শিক্ষার্থী কিংবা জরুরি সেবার গাড়ির সময় বাঁচছে অনেকখানি। শুধু সময় বাঁচানো নয়, বরং পরিবহনব্যবস্থায় যাত্রীদের আস্থা বাড়াতে ভূমিকা রাখছে এই পদ্ধতি। এই ব্যবস্থা সড়ক ব্যবহারের সংস্কৃতিতেও ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে ভূমিকা রাখবে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞরা।
সবাইকে ক্যাশলেস লেনদেনের মাধ্যমে আরএফআইডি ব্যবহারে উৎসাহিত হতে আহ্বান জানিয়ে ওরিয়ন ইনফ্রাস্ট্রাকচার লিমিটেডের হেড অব অপারেশন মো. নাইফ উদ্দিন খান বলেন, ‘আরএফআইডি ব্যবহারের ফলে লাইন কমছে, গতি বাড়ছে। বিকাশ কিংবা ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে ফ্লাইওভারে আরএফআইডি টোল পেমেন্ট ব্যবহারকারীদের যেমন উপকার করছে তেমনি আমাদের টোল ব্যবস্থাপনাকেও সহজ করছে।
কী ভাবছেন ব্যবহারকারীরা
যেসব যাত্রীর নিয়মিত যাতায়াত এই ফ্লাইওভার দিয়ে, তাঁদের অনেকেই ইতিমধ্যে আরএফআইডি স্টিকার নিয়েছেন। বিকাশ দিয়ে টোল পরিশোধ করে পার হচ্ছেন নির্বিঘ্নে।
ঢাকা থেকে নারায়ণগঞ্জগামী গণপরিবহনের চালক মো. নিয়ামত। তিনি ডিজিটাল টোল পেমেন্ট ব্যবস্থাকে ‘ভিআইপি ব্যবস্থা’ মনে করেন। নিয়ামত বলেন, ‘ক্যাশ টাকায় টোল দিতে আগে লাইনে দাঁড়িয়ে থাকতে হতো। এখন বিকাশ দিয়ে টোল দিই, গাড়ি না থামিয়েই সরাসরি আসি, সরাসরি যাই। এইটারে ভিআইপি সিস্টেম বলে, নিজেরে ভিআইপি মনে হয়।’
প্রায় একই সুরে বললেন প্রাইভেট কারচালক মো. মানিক, ‘আমি সব সময় যাতায়াত করি ফ্লাইওভার দিয়ে। বিকাশ ব্যবহার করে টোল পেমেন্ট করি। যাতায়াতে টোল প্লাজা পার হতে সময় লাগছে না, তবে আমার জন্য সবচেয়ে বড় উপকার হলো ক্যাশ বহন করতে হয় না এবং ভাংতি নিয়ে বাড়তি ঝামেলায় পড়তে হয় না।’
নিজস্ব যান ব্যবহারকারী আহমেদ হাসান উন্নত দেশের সঙ্গে তুলনা করে বলেন, ‘দেশের সব টোল প্লাজায় ডিজিটাল পেমেন্ট দিয়ে যাতায়াত সহজ করা উচিত। এতে চলাচলকারীদের যাত্রা হবে ঝামেলাহীন এবং সময়ও বাঁচবে।’
মোটরসাইকেলের জন্য রয়েছে স্ক্যান ব্যবস্থা
শুধু বড় যানবাহন নয়, মোটরসাইকেল ব্যবহারকারীদের জন্যও যাত্রাবাড়ী-গুলিস্তান ফ্লাইওভারে রয়েছে বিশেষ স্ক্যান ব্যবস্থা। মোটরসাইকেল ব্যবহারকারীরা সহজেই বিকাশ অ্যাপ থেকে আরএফআইডি রেজিস্ট্রেশন করলে তাদের বাইকের জন্য স্ক্যান স্টিকার দেওয়া হয়। এই স্টিকারযুক্ত মোটরসাইকেল সহজেই স্ক্যান করে পেমেন্ট দিয়ে যাতায়াত করতে পারছেন।
যাত্রাবাড়ী-গুলিস্তান ফ্লাইওভারের কুতুবখালী টোল প্লাজার পাশে বিকাশের বুথে রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন করেন বাইকচালক রুপম নন্দী। তিনি বলেন, ‘ফ্লাইওভার দিয়ে সারা বছর যাতায়াত করি। আলসেমি করে রেজিস্ট্রেশন করা হয় না। এখন হাতের কাছে পেয়ে করে ফেললাম। টোল দিতে বাড়তি সময় এবং ভাংতির ঝামেলা হবে না, বিকাশ থেকে সরাসরি পেমেন্ট করে দিতে পারব।’
বিকাশ অ্যাপ থেকে আরএফআইডি রেজিস্ট্রেশন
যাত্রাবাড়ী-গুলিস্তান ফ্লাইওভারের বিভিন্ন প্রান্তে বসানো বুথগুলোর পাশাপাশি বিকাশ অ্যাপের টোল আইকন থেকে ‘যাত্রাবাড়ী-গুলিস্তান ফ্লাইওভার’ সিলেক্ট করেও আরএফআইডি রেজিস্ট্রেশন করা যাচ্ছে। এখানে প্রয়োজনীয় তথ্য দিয়ে সাবমিট করলে গ্রাহকের মুঠোফোনে একটি ওটিপি চলে আসবে। ওটিপি বসিয়ে নিশ্চিত করলেই গ্রাহকের রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন হয়ে যাবে। রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন হওয়ার পর নিকটস্থ রেজিস্ট্রেশন বুথ থেকে আরএফআইডি স্টিকার সংগ্রহ করতে হবে।
একই পদ্ধতিতে বিকাশ অ্যাপের টোল আইকন থেকে ‘যাত্রাবাড়ী-গুলিস্তান ফ্লাইওভার’ সিলেক্ট করে অ্যাড ট্রিপ অপশন থেকে পে উইথ বিকাশ নির্বাচন করে ট্রিপ সংখ্যা, বিকাশ অ্যাকাউন্ট নম্বর, ভেরিফিকেশন কোড ও পিন দিয়ে টোল পরিশোধ সম্পন্ন করতে হবে।