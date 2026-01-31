গ্রন্থপাঠ উৎসব
দমিয়ে রাখার জন্য বলা হয়, মেয়েদের সীমার মধ্যে থাকতে হবে: রওনক জাহান
রাষ্ট্রবিজ্ঞানী অধ্যাপক রওনক জাহান বলেছেন, ‘অল্প বয়সী মেয়েদের যে স্বপ্ন, সেটিকে দমিয়ে রাখার জন্য এই বলা হয় যে মেয়েরা করতে পারে; কিন্তু মেয়েদের একটা সীমার মধ্যে থাকতে হবে।’
৭০ বছর আগে নারীদের যেভাবে ঘরে আটকে রাখা হতো, বর্তমান সময়েও প্রায় একই বয়ান রয়েছে বলেন, এই রাষ্ট্রবিজ্ঞানী।
আজ শনিবার সকালে রাজধানীর আগারগাঁওয়ে ‘সুলতানার স্বপ্ন: শিক্ষার্থীসম্পৃক্ত সৃজনশীল পাঠ’ শীর্ষক গ্রন্থপাঠ উৎসবের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে রওনক জাহান এ কথা বলেন। স্কুলপর্যায়ের শিক্ষার্থীদের নিয়ে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর। অনুষ্ঠানে ৩৫টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা অংশ নেন।
শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে শুভেচ্ছা বক্তব্য দেন অধ্যাপক রওনক জাহান। তিনি বলেন, “‘সুলতানার স্বপ্ন’’ বইটির মূল হলো, সুলতানা যে স্বপ্নটা দেখছেন, সেখানে উনি খুব মজা করে (হিউমারাসলি) দেখাতে চেয়েছেন মেয়েদের এবং ছেলেদের যে ভিন্ন ভূমিকা ভাবা হয়, এটিকে সহজেই পরিবর্তন করে ফেলা যায়।’
অধ্যাপক রওনক জাহান বলেন, ৭০ বছরের বেশি সময় আগে, তাঁর ছেলেবেলায় তাঁকে শুনতে হয়েছে যে মেয়েদের ঘরের ভেতরে থাকতে হবে। ছেলেরা অনেক কিছু করতে পারবে; কিন্তু মেয়েরা পারবে না। কিন্তু ‘সুলতানার স্বপ্ন’ বইয়ে দেখানো হয়েছে, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি দিয়ে মেয়েরাও যুদ্ধ করতে পারছে। অতএব সবকিছুতেই যে বাহুবল লাগবে সেটা নয়।
অনুষ্ঠানে অধ্যাপক রওনক জাহানের বোন রওশন জাহান সম্পাদিত এবং আমেরিকার ফেমিনিস্ট প্রেস থেকে ১৯৮৮ সালে প্রকাশিত 'সুলতানার স্বপ্ন' গ্রন্থের কপি মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে হস্তান্তর করা হয়।
এতে উপস্থিত ছিলেন ইউনেসকোর বিশেষ প্রতিনিধি সুজান ভাইজ, এভারেস্ট জয়ী নিশাত মজুমদার প্রমুখ। অনুষ্ঠানে ধন্যবাদ জানান মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি ও সদস্য সচিব মফিদুল হক।