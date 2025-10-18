প্রথম আলো ফ্যাক্ট চেক
‘বাংলাদেশ হিট দল’ কি আসলেই জুলাই সনদে সই করেছে
রাষ্ট্র সংস্কারের অঙ্গীকার নিয়ে জুলাই জাতীয় সনদে সই করেছে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল।
গতকাল শুক্রবার জাতীয় সংসদ ভবনের দক্ষিণ প্লাজায় এক আয়োজনে প্রধান উপদেষ্টার উপস্থিতিতে ২৪টি রাজনৈতিক দল ও জোটের নেতারা এই সনদে সই করেন। তবে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) এবং চার বাম দল স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে অংশ নেয়নি। গণফোরাম অনুষ্ঠানে যোগ দিলেও সনদে সই করেনি।
অনুষ্ঠানের পর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে একটি ছবি ছড়িয়ে পড়ে, যেখানে দাবি করা হয়— ‘বাংলাদেশ হিট দল’ নামে একটি দল জুলাই জাতীয় সনদে স্বাক্ষর করেছে।
লিংক: এখানে, এখানে, এখানে, এখানে, এখানে, এখানে
ছবিতে দেখা যায়, একটি কাগজে লেখা আছে—‘জুলাই জাতীয় সনদ, স্বাক্ষর অনুষ্ঠান ২০২৫’, তার নিচে লেখা— ‘মোহাম্মদ মামুনুর রশিদ খান, সভাপতি, বাংলাদেশ হিট দল, মাজার রোড, মিরপুর।’
ছবিটি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের বিভিন্ন প্ল্যাটফর্মে ছড়িয়ে পড়ে। এমনকি ছাত্র–জনতার অভ্যুত্থানে ক্ষমতা হারানো আওয়ামী লীগের (বর্তমানে কার্যক্রম নিষিদ্ধ) ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজ থেকেও ছবিটি ‘হিট খবর’ ক্যাপশনে পোস্ট করা হয়।
ছবিটি ধরে অনুসন্ধান চালিয়ে দেখা যায়, এটি ইউনাইটেড পিপলস বাংলাদেশ (আপ) দলের প্রধান সমন্বয়কারী রাফে সালমান রিফাতের ফেসবুক পোস্ট থেকে নেওয়া। ওই ছবি সম্পাদনা করে তৈরি করা হয়েছে ‘হিট দল’–এর ছবি।
মূল ছবিতে রাফে সালমানের নাম ছিল, যা পরিবর্তন করে সেখানে ‘বাংলাদেশ হিট দল’-এর নাম বসানো হয়েছে। মূল ছবিটি পোস্ট করার পর ক্যাপশনে ছিল, সনদ স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে আপ বাংলাদেশ অংশ নিচ্ছে।
মূল ছবিতে লেখার ফন্ট এবং ছড়িয়ে পড়া ছবির লেখাতে কাগজ ও লেখার কোণের মধ্যে পার্থক্য দেখা যায়।
লিংক এখানে...
দাবি করা ছবিটি রিভার্স ইমেজে সার্চ করে দেখা যায়, ‘Khan Vai’ নামের এক ফেসবুক ব্যবহারকারী ছবিটি পোস্ট করেন। পরে তিনি নিজেই স্বীকার করেন, রাফে সালমানের পোস্টটি ‘সার্কাজমের উদ্দেশ্যে’ ছবিটি সম্পাদনা করেছিলেন।
লিংক এখানে...
তাঁর ফেসবুক পোস্টে তিনি লেখেন (সংক্ষেপে), ‘আজকে সারা দেশে একটা কাবজাব লেগে গেছে। “বাংলাদেশ হিট দল জুলাই সনদে” স্বাক্ষর করেছে আলাপটা নিয়ে। মজাটা হলো—সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে ফেসবুকে ঢুকে দেখি আপ বাংলাদেশের নেতা রাফে সালমান রিফাত “জুলাই সনদ” স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে দাওয়াতের ছবি দিছে। শুক্রবার, অফিস নেই। ভাবলাম একটু দুষ্টামি করা যাক। রাফে সালমানের পোস্ট থেকে ছবিটা ডাউনলোড করে এডিট করে আমার নাম বসিয়ে দিলাম। বিষয়টা আক্কেলওয়ালা লোকজন বুঝতে পারে—এই কারণে সিরিয়াল নম্বর দিলাম ২৪২০, মানে ডাবল ফোরটোয়েন্টি। এবং খেয়াল করলে বোঝার কথা, অন্যান্য ইনভাইটেশন লেটারের সঙ্গে আমারটার লেখার ফন্ট আলাদা। এর বাইরে সিরিয়াল নম্বর এবং অ্যাড্রেসের ফন্ট সাইজও এক না। যেকোনো জিনিসের অথেন্টিসিটি ধরার জন্য এই সাধারণ জিনিসগুলো একটু খেয়াল করলেই হয়। এর বাইরে আছে সরকারের প্রেস রিলিজ বা মেইমস্ট্রিম মিডিয়ার খবর—কয়টা দল বা কোন দলগুলো জুলাই সনদে স্বাক্ষর করেছে। অথচ বিস্ময়ের সঙ্গে খেয়াল করলাম, আমার মোবাইলে অত্যন্ত আনাড়িপনার সঙ্গে এডিট করা একটা ছবিকে সত্য ধরে নিয়েছে দেশের সর্বোচ্চ নামজাদা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ুয়া শিক্ষার্থী, এনসিপির কয়েকজন নেতা, বেশ কয়েকজন সাংবাদিক, নিষিদ্ধ ছাত্রলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক গোলাম রাব্বানিও।’
লিংক এখানে...
‘বাংলাদেশ হিট দল’ নামে একটি ফেসবুক পেজও পাওয়া যায়, যেখানে নিজেদের ‘ন্যায়, স্বচ্ছতা ও তরুণ নেতৃত্বনির্ভর বিকল্প রাজনৈতিক প্ল্যাটফর্ম’ হিসেবে পরিচয় দেওয়া হয়েছে। তাদের ফেসবুক পেজে ঠিকানা দেওয়া ২০৯/এ, মাজার রোড, মিরপুর–০১, ঢাকা–১২১৬।
লিংক এখানে...
তবে এই নামে জুলাই জাতীয় সনদ স্বাক্ষরে কোনো রাজনৈতিক দল অংশ নেয়নি।
সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, জুলাই জাতীয় সনদ স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে মোট ২৫টি রাজনৈতিক দল ও জোটের নেতা উপস্থিত ছিলেন। এর মধ্যে ২৪টি দল ও জোটের ৪৮ জন নেতা সনদে স্বাক্ষর করেন। ঐকমত্য কমিশনের আলোচনায় অংশ নেওয়া ছয়টি দল সনদে সই করেনি—জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি), বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিবি), বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (বাসদ), বাসদ (মার্ক্সবাদী), বাংলাদেশ জাসদ ও গণফোরাম।
লিংক এখানে...
প্রধান উপদেষ্টার অফিশিয়াল ফেসবুক পেজে প্রকাশিত অংশগ্রহণকারী দলের তালিকায়ও ‘বাংলাদেশ হিট দল’-এর উল্লেখ পাওয়া যায়নি। তা ছাড়া মূলধারার কোনো গণমাধ্যমেও এমন দলের অংশগ্রহণের তথ্য মেলেনি।
লিংক এখানে...
উল্লিখিত দলগুলোর মধ্যে কোথাও ‘বাংলাদেশ হিট দল’-এর নাম নেই। এ ছাড়া নির্বাচন কমিশনের তথ্য অনুসারে, ২০২৫ সালের ২২ জুন পর্যন্ত নতুন রাজনৈতিক দল নিবন্ধনের জন্য মোট ১৪৭টি আবেদন জমা পড়েছে, কিন্তু সেগুলোর মধ্যেও ‘বাংলাদেশ হিট দল’ নামে কোনো দলের নাম নেই।
এ বিষয়ে প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইংয়ের সিনিয়র সহকারী প্রেস সচিব ফয়েজ আহম্মদের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি প্রথম আলোকে নিশ্চিত করেন, ‘বাংলাদেশ হিট দল’ নামে কোনো রাজনৈতিক দলকে জুলাই জাতীয় সনদে স্বাক্ষর করার জন্য ডাকা হয়নি।
ফলে জুলাই জাতীয় সনদে ‘বাংলাদেশ হিট দল’ স্বাক্ষর করেছে দাবিতে প্রচারিত ছবিটি সম্পাদিত ও ভুয়া।