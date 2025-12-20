বাংলাদেশ

সা‌বেক নৌ প্রতিমন্ত্রী খা‌লিদ মাহমুদ চৌধুরী ও পৌর মেয়‌রের বা‌ড়ি‌তে আগুন

প্রতিনিধি
দিনাজপুর
দিনাজপুর জেলার ম্যাপ

সা‌বেক নৌপ‌রিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরীসহ দিনাজপু‌রের সেতাবগঞ্জ পৌরসভার সাবেক দুই মেয়র আসলাম উদ্দীন ও আবদুস সবুরের বাসায় অগ্নিসং‌যোগ ও‌ লুটপা‌টের ঘটনা ঘ‌টে‌ছে। গত শুক্রবার দিবাগত রাত সাড়ে আটটার সময় অগ্নিসংযোগ ও লুটপাটের ঘটনা ঘটে। বিষয়‌টি নি‌শ্চিত ক‌রেছেন বোচাগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মিজানুর রহমান।

সাবেক নৌ প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরী দিনাজপুর-২ (‌বোচাগঞ্জ-‌বিরল) আসন থে‌কে টানা তিনবা‌র সংসদ সদস্য নির্বা‌চিত হ‌য়ে‌ছি‌লেন এবং কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লী‌গের টানা পাঁচবা‌রের সাংগঠ‌নিক সম্পাদক।‌ অন্যদিকে সাবেক দুই মেয়র আসলাম উদ্দীন ও আবদুস সবুরের বা‌ড়ি উপ‌জেলার ধনতলা গ্রা‌মে। ৫ আগস্টের পর থে‌কে তাঁরা পলাতক।

পু‌লিশ ও স্থানীয় সূত্র জানায়, গতকাল সন্ধ্যায় শতা‌ধিক মোটরসাইকেলে করে স্লোগান দি‌তে দি‌তে প্রতিমন্ত্রীর বা‌ড়ির দি‌কে যায় একদল লোক । তাদের মাথায় হেল‌মেট ছিল। হা‌তে ছি‌লে লা‌ঠি‌সোঁটা ও দেশীয় অস্ত্র। একপর্যা‌য়ে তারা খালিদ মাহমুদ চৌধুরীর বাসার সাম‌নে খড়সহ ধানের পালায় আগুন দেন। প‌রে সে আগুনে পু‌রো বা‌ড়ি পু‌ড়ে যায়।‌

একইভা‌বে সেতাবগঞ্জ পৌরসভার সাবেক মেয়র আসলাম উদ্দীন ও আবদুস সবু‌রের বাড়িতে অগ্নিসংযোগ করে দুর্বৃত্তরা। প‌রে ফায়ার সা‌র্ভি‌সের এক‌টি দল আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।

দিনাজপুরের অতিরিক্ত পু‌লিশ সুপার (ক্রাইম) আনোয়ার হো‌সেন ব‌লেন, অগ্নিসংযোগের খবর পে‌য়ে পু‌লিশ ও ফায়ার সা‌র্ভি‌সের কর্মীরা সেখা‌নে উপ‌স্থিত হন। তাঁরা আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন। তবে কারা এ ঘটনা ঘ‌টি‌য়ে‌ছে, তা নি‌শ্চিত হওয়া যায়‌নি। স্থানীয় লোকজন জা‌নি‌য়ে‌ছেন, তাঁ‌দের মাথায় হেল‌মেট ছি‌ল। হাতে লা‌ঠি‌সোঁটা ও দেশীয় অস্ত্র ছি‌ল। এ বিষ‌য়ে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হ‌বে।

