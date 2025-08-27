বুয়েটের শিক্ষার্থীদের যমুনায় যেতে বাধা দিতে গিয়ে আট পুলিশ সদস্য আহত: স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

বুয়েটের শিক্ষার্থীদের যমুনায় যেতে বাধা দিতে গিয়ে আট পুলিশ সদস্য আহত: স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
বুয়েটের (বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়) আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের প্রধান উপদেষ্টার বাসভবন যমুনায় যেতে বাধা দেওয়ার ঘটনায় আট পুলিশ সদস্য আহত হয়েছেন বলে জানিয়েছে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। আজ বুধবার স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জনসংযোগ কর্মকর্তা (পরিচালক) ফয়সল হাসানের দেওয়া বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, তিন দফা দাবিতে আন্দোলনরত বুয়েট শিক্ষার্থীদের প্রধান উপদেষ্টার বাসভবন যমুনা অভিমুখে যেতে বাধা দেওয়া ঘটনায় আজ বিকেলে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের (ডিএমপি) আট সদস্য আহত হয়েছেন। আহত পুলিশ সদস্যদের রাজারবাগ কেন্দ্রীয় পুলিশ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। আহত ব্যক্তিদের মধ্যে দুজনের অবস্থা গুরুতর।
আহত পুলিশ সদস্যরা হলেন ডিএমপির রমনা জোনের ডিসি মাসুদ আলম, অতিরিক্ত উপপুলিশ কমিশনার (এডিসি) রেজোয়ানুল ইসলাম (৩৭), সহকারী উপপরিদর্শক (এসআই) তৌহিদুল ইসলাম, ফরহাদ আলী (২৯), কনস্টেবল আদিব (২২), কনস্টেবল আমিনুল ইসলাম (২০) ও কনস্টেবল শ্রাবণ (২০)। তাঁদের মধ্যে তৌহিদুল ইসলাম ও আদিবের অবস্থা গুরুতর।