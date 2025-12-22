সিপিডির সেমিনার
সংবাদপত্র কার্যালয়ে হামলা বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়: গোলাম মোয়াজ্জেম
সংবাদপত্র কার্যালয় ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে হামলা বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, বরং এসব ঘটনা পরিকল্পিত। বেসরকারি গবেষণাপ্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) গবেষণা পরিচালক খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম আজ এ কথা বলেছেন।
গোলাম মোয়াজ্জেম বলেন, এই হামলার ঘটনাকে মবতন্ত্র হিসেবে ঘোষণা করা হলে বিষয়ের গভীরতা খাটো করে দেখা হয়। তাঁর আশঙ্কা, ভবিষ্যতে এমন ঘটনা অব্যাহত থাকবে।
আজ সোমবার সকালে সিপিডির প্রধান কার্যালয়ে ব্যাটারিচালিত রিকশার চ্যালেঞ্জ নিয়ে আয়োজিত সেমিনারে এ কথাগুলো বলেন গোলাম মোয়াজ্জেম। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষের (ডিটিসিএ) নির্বাহী পরিচালক নীলিমা আখতার।
দেশের বিদ্যমান পরিস্থিতি নিয়ে নিজের পর্যালোচনা তুলে ধরেন খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম। তিনি বলেন, দেশে উগ্রপন্থী গোষ্ঠীর অবস্থান একসময় নীরব হলেও এখন ক্রমে সরব হচ্ছে। যদিও এ গোষ্ঠীগুলোর ভাষা এখনো প্রচলিত ন্যারেটিভ বা বয়ানের মধ্যে আছে, ভবিষ্যতে তাদের নিজস্ব বয়ান আরও শক্তিশালী হবে। এর বিরুদ্ধে প্রচলিত রাজনৈতিক দলগুলো প্রতিবাদ জানালেও দীর্ঘ মেয়াদে এই দলগুলো বিদ্যমান পরিস্থিতির সুবিধাভোগী হবে—এমন সম্ভাবনা বেশি।
দেশে উগ্রপন্থা নতুনভাবে বিস্তৃত হচ্ছে বলে মন্তব্য করেন গোলাম মোয়াজ্জেম। তাঁর আশঙ্কা, নির্বাচনের পর পটপরিবর্তন হলেও উগ্রপন্থার বিরুদ্ধে তেমন একটা ব্যবস্থা ব্যবস্থা হয়তো নেওয়া হবে না। এ পরিস্থিতিতে স্বাধীন চিন্তা, মুক্তবুদ্ধির প্রতিষ্ঠান, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানকে মুক্ত বুদ্ধির চর্চা অব্যাহত রাখতে নিজেদের কৌশল ঠিক করতে হবে।
কিন্তু গোলাম মোয়াজ্জেম মনে করেন, ভবিষ্যতে মুক্তবুদ্ধির চর্চা ধরে রাখা কষ্টকর হবে। এই বাস্তবতায় তাঁর মত, চিন্তা ও জ্ঞানের জগতে এবং অধিকার আদায়ের জন্য দীর্ঘমেয়াদি সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হতে হবে।