সবার সহযোগিতা নিয়ে সুষ্ঠু ও বিশ্বাসযোগ্য নির্বাচন দিতে পারব: সিইসি

সবার সহযোগিতা নিয়ে সুষ্ঠু ও বিশ্বাসযোগ্য নির্বাচন দিতে পারব: সিইসি
প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এ এম এম নাসির উদ্দিন বলেছেন, সবার সহযোগিতা নিয়ে নির্বাচন কমিশন একটি সুষ্ঠু ও বিশ্বাসযোগ্য নির্বাচন দিতে পারবে।
আজ সোমবার সকালে রাজধানীর আগারগাঁওয়ে নির্বাচন ভবনের সামনে রিটার্নিং কর্মকর্তাদের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপিল আবেদন জমা দেওয়ার বুথ পরিদর্শনে গিয়ে সিইসি সাংবাদিকদের এ কথা বলেন।
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে রিটার্নিং কর্মকর্তাদের দেওয়া সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আজ থেকে আপিল আবেদন গ্রহণ শুরু করেছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। মনোনয়নপত্র গ্রহণ বা বাতিলের বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি-প্রতিষ্ঠান ইসিতে আপিল করতে পারছে।
আপিল আবেদন জমা দেওয়া যাবে ৯ জানুয়ারি পর্যন্ত। আর আপিল আবেদন গ্রহণের জন্য নির্বাচন ভবনের সামনে অঞ্চলভিত্তিক বুথ তৈরি করেছে ইসি। ১০ থেকে ১৮ জানুয়ারির মধ্যে ইসি আপিল নিষ্পত্তি করবে।
আজ বুথ পরিদর্শনে গিয়ে সিইসি সাংবাদিকদের বলেন, ‘আমরা এখনো কনভিন্সড যে আমরা একদম ফেয়ার অ্যান্ড ক্রেডিবল (সুষ্ঠু ও বিশ্বাসযোগ্য) ইলেকশন দিতে পারব, সবার সহযোগিতা নিয়ে।’
আসন্ন নির্বাচন নিয়ে দুশ্চিন্তা না করার আহ্বান জানিয়ে সিইসি বলেন, তাঁরা সর্বোচ্চ চেষ্টা করছেন।
এবারের নির্বাচনে যাচাই-বাছাইয়ের পর ৩০০টি সংসদীয় আসনে ৭২৩ জনের মনোনয়নপত্র বাতিল করা হয়েছে। বৈধ হয়েছে ১ হাজার ৮৪২ জনের মনোনয়নপত্র। তবে মনোনয়নপত্র বাতিল হওয়ার পাশাপাশি বৈধ প্রার্থীদের বিরুদ্ধেও আপিল করার সুযোগ রয়েছে।
ইসি জানিয়েছে, রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক মনোনয়নপত্র বাতিল বা গ্রহণের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সংক্ষুব্ধ প্রার্থী বা কোনো ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান মনোনয়নপত্র বাছাইয়ের পরবর্তী ৫ দিনের মধ্যে (৯ জানুয়ারি) নির্বাচন কমিশন বরাবর আপিল দায়ের করতে পারবে। আপিল আবেদন এক সেট মূল কাগজপত্র এবং ছয় সেট ছায়ালিপি (ফটোকপি) মেমোরেন্ডাম আকারে জমা দিতে হবে।
আপিল আবেদন জমা দেওয়ার জায়গা
আপিল গ্রহণের সুবিধার্থে সারা দেশকে ১০টি অঞ্চলে ভাগ করে নির্বাচন ভবনের সামনে বুথ স্থাপন করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের প্রার্থীরা নির্ধারিত বুথে তাঁদের আপিল জমা দিতে পারবেন।
রংপুর অঞ্চল: বুথ-১ (আসন ১-৩৩), রাজশাহী অঞ্চল: বুথ-২ (আসন ৩৪-৭২), খুলনা অঞ্চল: বুথ-৩ (আসন ৭৩-১০৮), বরিশাল অঞ্চল: বুথ-৪ (আসন ১০৯-১২৯), ময়মনসিংহ অঞ্চল: বুথ-৫ (আসন ১৩০-১৬৭), ঢাকা অঞ্চল: বুথ-৬ (আসন ১৬৮-২০৮), ফরিদপুর অঞ্চল: বুথ-৭ (আসন ২০৯-২২৩), সিলেট অঞ্চল: বুথ-৮ (আসন ২২৪-২৪২), কুমিল্লা অঞ্চল: বুথ-৯ (আসন ২৪৩-২৭৭) এবং চট্টগ্রাম অঞ্চল: বুথ-১০ (আসন ২৭৮-৩০০)।
আপিল শুনানি যেখানে
আপিল শুনানি শুরু হবে ১০ জানুয়ারি থেকে। ইসি সূত্র জানিয়েছে, নির্বাচন ভবনের অডিটরিয়ামে প্রতিদিন সকাল ১০টা থেকে শুনানি শুরু হবে।
আপিল নম্বর অনুযায়ী শুনানির তারিখ হলো—১০ জানুয়ারি: আপিল নম্বর ০১-৭০, ১১ জানুয়ারি: আপিল নম্বর ৭১-১৪০, ১২ জানুয়ারি: আপিল নম্বর ১৪১-২১০, ১৩ জানুয়ারি: আপিল নম্বর ২১১-২৮০, ১৪ জানুয়ারি: আপিল নম্বর ২৮১-৩৫০, ১৫ জানুয়ারি: আপিল নম্বর ৩৫১-৪২০, ১৬ জানুয়ারি: আপিল নম্বর ৪২১-৪৯০, ১৭ জানুয়ারি: আপিল নম্বর ৪৯১-৫৬০ এবং ১৮ জানুয়ারি: আপিল নম্বর ৫৬১ থেকে বাকি সব।