বাংলাদেশ

খলিলুর রহমানকে অভিনন্দন

এই অর্জন বাংলাদেশসহ পুরো অঞ্চলের জন্য একটি গৌরবের মুহূর্ত: মালদ্বীপের প্রেসিডেন্ট

বাসস
ঢাকা
বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী খলিলুর রহমান ও মালদ্বীপের প্রেসিডেন্ট মোহামেদ মুইজ্জুকোলাজ ছবি: বাসস

জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৮১তম অধিবেশনের সভাপতি নির্বাচিত হওয়ায় বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী খলিলুর রহমানকে অভিনন্দন জানিয়েছেন মালদ্বীপের প্রেসিডেন্ট মোহামেদ মুইজ্জু। এই অর্জনকে তিনি বাংলাদেশ ও পুরো অঞ্চলের জন্য এক গৌরবের মুহূর্ত হিসেবে অভিহিত করেছেন।

গতকাল মঙ্গলবার যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে জাতিসংঘ সদর দপ্তরে এ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচন-পরবর্তী এক অভিনন্দনবার্তায় খলিলুর রহমানের উদ্দেশে মোহামেদ মুইজ্জু বলেন, ‘এই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে আপনার সার্বিক সাফল্য কামনা করি।’

বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর নেতৃত্বের প্রতি আস্থা প্রকাশ করেন মালদ্বীপের প্রেসিডেন্ট। তিনি বলেন, খলিলুর রহমানের দিকনির্দেশনায় জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ সব সদস্যরাষ্ট্রের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ মঞ্চ হিসেবে কাজ করে যাবে।

মোহামেদ মুইজ্জু বলেন, ‘আমি আত্মবিশ্বাসী যে আপনার দক্ষ নেতৃত্বে সাধারণ পরিষদ সব সদস্যরাষ্ট্রের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ প্ল্যাটফর্ম হিসেবে ভূমিকা পালন করে যাবে।’

এ নির্বাচন শুধু বাংলাদেশের জন্যই নয়; বরং পুরো অঞ্চলের জন্য একটি বড় অর্জন বলে মন্তব্য করেন মালদ্বীপের প্রেসিডেন্ট। তিনি বলেন, ‘এটি নিঃসন্দেহে বাংলাদেশের জনগণ ও এই পুরো অঞ্চলের জন্য একটি গৌরবের মুহূর্ত।’

একটি প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ নির্বাচনে সাইপ্রাসের প্রার্থীকে পরাজিত করে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৮১তম অধিবেশনের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী খলিলুর রহমান। গোপন ব্যালটের মাধ্যমে হওয়া ১৯০টি ভোটের মধ্যে বাংলাদেশের প্রার্থী পান ৯৯ ভোট। সাইপ্রাসের প্রার্থী পান ৯১ ভোট।

এ নির্বাচনকে বাংলাদেশের জন্য একটি বড় কূটনৈতিক সাফল্য হিসেবে দেখা হচ্ছে। বহুপক্ষীয় বিশ্বমঞ্চে দেশের ক্রমবর্ধমান ভূমিকা ও অংশগ্রহণের প্রতি আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের আস্থার প্রতিফলন এটি।

আগামী সেপ্টেম্বরে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৮১তম অধিবেশনের উদ্বোধনের মধ্য দিয়ে খলিলুর রহমান বিশ্বের সবচেয়ে প্রতিনিধিত্বশীল এই বহুপক্ষীয় সংস্থার সভাপতির দায়িত্ব গ্রহণ করবেন।

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