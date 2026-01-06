বাংলাদেশ

৩৫তম নিউইয়র্ক বাংলা বইমেলার আহ্বায়ক হলেন নজরুল ইসলাম

বিজ্ঞপ্তি
নজরুল ইসলামছবি: সংগৃহীত

নিউইয়র্ক আন্তর্জাতিক বাংলা বইমেলার ৩৫তম আসরের আহ্বায়ক নির্বাচিত হয়েছেন বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ নজরুল ইসলাম। স্থানীয় সময় গত শনিবার মুক্তধারা ফাউন্ডেশনের চেয়ারপারসন জিয়াউদ্দীন আহমেদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কার্যনির্বাহী কমিটির ভার্চ্যুয়াল সভায় সর্বসম্মতিক্রমে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। আগামী ২২ থেকে ২৫ মে নিউইয়র্কের জ্যামাইকা পারফর্মিং আর্টস সেন্টারে চার দিনব্যাপী বইমেলা অনুষ্ঠিত হবে।

আহ্বায়ক মনোনীত হওয়ার পর এক বার্তায় মুক্তধারা ফাউন্ডেশনকে ধন্যবাদ জানান নজরুল ইসলাম। তিনি বলেন, ‘২০২৬ সালের ৩৫তম নিউইয়র্ক আন্তর্জাতিক বাংলা বইমেলাকে সুশৃঙ্খল, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও সফলভাবে আয়োজনের লক্ষ্যে আমি সবার সহযোগিতা কামনা করছি।’

নজরুল ইসলাম আন্তর্জাতিক অঙ্গনে একজন পরিচিত ব্যক্তিত্ব। তিনি জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিষয়ক বিভাগে (ইউএন-ডেসা) প্রধান উন্নয়ন গবেষক হিসেবে দীর্ঘ সময় দায়িত্ব পালন করেছেন।

অর্থনীতি, রাজনীতি ও পরিবেশ নিয়ে নজরুল ইসলাম বাংলা ও ইংরেজি মিলিয়ে বেশ কয়েকটি বই লিখেছেন। এর মধ্যে অক্সফোর্ড প্রেস লিমিটেড ও ম্যাকমিলান থেকে প্রকাশিত বইও রয়েছে। তাঁর উল্লেখযোগ্য বই ‘বাংলাদেশের গ্রাম: অতীত ও ভবিষ্যৎ’ (২০১১), ‘আগামী দিনের বাংলাদেশ’ (২০১২), ‘পুঁজিবাদের পর কী’ (২০১৪)।

২০২৫ সালে বইমেলার আহ্বায়কের দায়িত্ব পালন করেছিলেন ভয়েস অব আমেরিকার বাংলা বিভাগের সাবেক প্রধান ও বিশিষ্ট সাংবাদিক রোকেয়া হায়দার।

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
বাংলাদেশ থেকে আরও পড়ুন