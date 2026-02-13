অভিনন্দন জানাই আমার তারেক ভাইকে, তাঁর দলকে: মমতা
বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিপুল জয় পাওয়ায় বিএনপি ও দলটির চেয়ারম্যান তারেক রহমানকে অভিনন্দন জানিয়েছেন ভারতের পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি আজ শুক্রবার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে দেওয়া পোস্টে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন।
বাংলাদেশ সময় বেলা ১টার দিকে মমতার এক্স অ্যাকাউন্টে পোস্টটি দেওয়া হয়েছে। পোস্টে মমতা লিখেছেন, ‘বাংলাদেশের সকল ভাইবোনকে, জনগণকে, জানাই আমার শুভনন্দন, আমার আগাম রমজান মোবারক। বাংলাদেশের এই বিপুল জয়ের জন্য অভিনন্দন জানাই আমার তারেক ভাইকে, তাঁর দলকে ও অন্যান্য দলকে। সবাই ভালো থাকুন, সুখী থাকুন।’
ওই এক্স পোস্টে মমতা দ্বিপক্ষীয় সুসম্পর্ক বজায় থাকার ব্যাপারেও আশাবাদ জানিয়েছেন।
এর আগে আজ সকালে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে দেওয়া পোস্টে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিও তারেক রহমানকে উষ্ণ অভিনন্দন জানিয়েছেন।
ফেসবুক পোস্টে মোদি বলেন, বাংলাদেশের সংসদীয় নির্বাচনে বিএনপিকে সুস্পষ্ট জয়ে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য তিনি তারেক রহমানকে উষ্ণ অভিনন্দন জানাচ্ছেন।
গতকাল বৃহস্পতিবার ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোটের ভোট গ্রহণ সম্পন্ন হয়। আজ শুক্রবার ৩০০ আসনের মধ্যে ২৯৭ আসনের আনুষ্ঠানিক ফলাফল ঘোষণা করেছে নির্বাচন কমিশন। চট্টগ্রাম-২ ও চট্টগ্রাম-৪ আসনের ফলাফল ঘোষণা স্থগিত রাখা হয়েছে। নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে, এই দুটি আসনের ফলাফল পরে ঘোষণা করা হবে। এ ছাড়া শেরপুর–৩ আসনে ভোট গ্রহণ হয়নি।
ঘোষিত ২৯৭ আসনের মধ্যে বিএনপি ও তার মিত্ররা পেয়েছে ২১২ আসন। বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী নেতৃত্বাধীন ১১–দলীয় নির্বাচনী ঐক্য পেয়েছে ৭৭ আসন, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ ১টি, স্বতন্ত্ররা পেয়েছে ৭টি আসন।