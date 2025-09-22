বাংলাদেশ

দুর্গাপূজা উপলক্ষে কেনাকাটায় নগদের আকর্ষণীয় ক্যাশব্যাক

বিজ্ঞপ্তি
দুর্গাপূজা চলাকালে এই অফার উপভোগ করতে পারবেন নগদ গ্রাহকেরাছবি: নগদের সৌজন্যে

শারদীয় দুর্গাপূজা উপলক্ষে নির্ধারিত লাইফস্টাইল ব্র্যান্ড ও রেস্টুরেন্টের ১ হাজার ২০০টির বেশি আউটলেটে কেনাকাটায় নগদ গ্রাহকেরা ৪০০ টাকা পর্যন্ত ক্যাশব্যাক অফার পাচ্ছেন।

সারা দেশের জনপ্রিয় ১৬টি লাইফস্টাইল ব্র্যান্ডের ৫৫০টির বেশি আউটলেট থেকে কেনাকাটা করে নগদের মাধ্যমে সর্বনিম্ন ২ হাজার টাকা পেমেন্ট করলেই রয়েছে সর্বোচ্চ ৩০০ টাকা পর্যন্ত ইনস্ট্যান্ট ক্যাশব্যাক। লাইফস্টাইল ক্যাটাগরিতে গ্রাহকেরা রিচ ম্যান, লুবনান, ইনফিনিটি, অঞ্জন’স, বিশ্বরঙ, টুয়েলভ, আর্টিসান, জেন্টেল পার্ক, গ্রামীণ চেক, সারা লাইফস্টাইল, বে এম্পোরিয়ামসহ বেশ কিছু ব্র্যান্ড থেকে কেনাকাটায় ১৫০ টাকা করে সর্বোচ্চ দুবারে মোট ৩০০ টাকা পর্যন্ত ইনস্ট্যান্ট ক্যাশব্যাক উপভোগ করতে পারছেন।

এ ছাড়া নির্দিষ্ট কিছু মিষ্টি ও খাবারের দোকানে নগদ পেমেন্টে ১০০ টাকা পর্যন্ত ইনস্ট্যান্ট ক্যাশব্যাক সুবিধা পাওয়া যাচ্ছে। ননী, বাংলার মিষ্টি, টেস্টি ট্রিট, বনফুল, নর্থ এন্ড, চিলক্স, ক্যাফে ক্যাফ, ক্যাপ্টেন্স ওয়ার্ল্ড, চা টাইম, কাবুলিওয়ালা, কুপার্সসহ অনেক রেস্টুরেন্টে গ্রাহকেরা এ সুবিধা পাচ্ছেন। নির্ধারিত এসব রেস্টুরেন্ট, মিষ্টি ও বেকারির ৬৫০টির বেশি আউটলেট থেকে সর্বনিম্ন ৫০০ টাকা নগদ পেমেন্টে প্রতিবার ৫০ টাকা করে দুবারে মোট ১০০ টাকা পর্যন্ত ক্যাশব্যাক পাওয়া যাচ্ছে। অফারটি পেতে নগদ ওয়ালেটের অ্যাপ বা *১৬৭#-এর মাধ্যমে মার্চেন্ট পে অপশনে পেমেন্ট করতে হবে। ক্যাম্পেইনগুলো চলবে ৩ অক্টোবর ২০২৫ পর্যন্ত।

এর পাশাপাশি অনলাইনে কেনাকাটায়ও থাকছে ক্যাশব্যাক অফার। ই-কমার্স প্ল্যাটফর্ম দারাজের গ্রাহকেরা ন্যূনতম ৯৯৯ টাকা মূল্যের কেনাকাটায় নগদ পেমেন্ট করলে ১০০ টাকা ক্যাশব্যাক পাবেন। তবে এ অফার নগদ অ্যাপ অথবা *১৬৭# ডায়ালের ক্ষেত্রে নয়, শুধু নগদ ই-কম (টোকেনাইজড) পেমেন্টের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। অনলাইন কেনাকাটায় ক্যাশব্যাকের এই অফার চলবে ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত।

এ বিষয়ে নগদের চিফ কমার্শিয়াল অফিসার (ভারপ্রাপ্ত) মোহাম্মদ শাহীন সরওয়ার ভূঁইয়া বলেন, ‘নগদ সব সময় মানুষের প্রয়োজন বিবেচনা করে ক্যাম্পেইন পরিচালনা করে। দেশের সনাতন ধর্মাবলম্বীদের প্রধান উৎসবে আনন্দ একটু বাড়িয়ে দিতে সব সময়ের মতো এবারও নগদ এই ক্যাম্পেইন চালু করেছে। এ রকম উদ্যোগে গ্রাহকেরা উপকৃত হবেন এবং নগদের সঙ্গে থাকবেন বলে আমরা বিশ্বাস করি।’

