ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সির্টিতে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ শেষে সনদ বিতরণ
শিক্ষকেরা তাঁদের শিক্ষার্থীদের দক্ষ, যোগ্য ও কার্যকর নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলেন, একই সঙ্গে নিজেদের জ্ঞান ও প্রজ্ঞার মাধ্যমে দেশের প্রয়োজনে অবদান রাখেন। সে জন্য সমৃদ্ধ জাতি গঠনে দক্ষ শিক্ষকের প্রয়োজন রয়েছে।
গতকাল রাজধানীর আফতাবনগরে ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাসে আয়োজিত শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ কর্মসূচির সনদ বিতরণ অনুষ্ঠানে কথাগুলো বলেন বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর আহসান এইচ মনসুর। তিনি অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে প্রশিক্ষণ গ্রহণকারী ৩৪ জন শিক্ষকের হাতে সনদ তুলে দেন।
অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটির ট্রাস্টি বোর্ডের সভাপতি এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন। তিনি বলেন, ‘দেশের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আর্থিক প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ ব্যাংককে বর্তমান গভর্নর দক্ষতার সঙ্গে পরিচালনা করছেন।’
বর্তমান গভর্নর সরকারের কাছ থেকে বাংলাদেশ ব্যাংকের কর্মীদের জন্য একটি স্বতন্ত্র বেতন স্কেল এবং গভর্নর পদটিকে সাংবিধানিক পদে অনুমোদনের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করবেন বলে আশা প্রকাশ করেন মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন।
অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য দেন ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটির উপাচার্য শামস রহমান, সহ–উপাচার্য এম আশিক মোসাদ্দিক, আইকিউএসির পরিচালক সুফিয়া ইসলাম এবং প্রশিক্ষণ গ্রহণকারী দুজন শিক্ষক।