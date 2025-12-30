খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে বিভিন্ন সংগঠন, বিশিষ্ট ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের শোক

খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে বিভিন্ন সংগঠন, বিশিষ্ট ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের শোক
বিএনপির চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছে বিভিন্ন সংগঠন, বিশিষ্ট ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান। তাঁরা খালেদা জিয়ার বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করেন। তাঁর পরিবার-পরিজন, সহকর্মী, রাজনৈতিক সহযোদ্ধা ও সহানুভূতিশীল—সবার প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করেছেন তাঁরা।
ওই সব প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিরা বলেছেন, দেশে গণতন্ত্র ও জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠায় খালেদা জিয়ার নিরলস সংগ্রাম ও সাধনা ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে যুগ যুগ ধরে দিকনির্দেশনা দেবে। রাজনৈতিক সহাবস্থান ও জাতীয় সার্বভৌমত্বের সংগ্রামে তাঁর অবদান যুগ যুগ ধরে প্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে।
খালেদা জিয়া আজ মঙ্গলবার সকাল ছয়টায় রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ইন্তেকাল করেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। তাঁর জানাজা আগামীকাল বুধবার বাদ জোহর জাতীয় সংসদের দক্ষিণ প্লাজা ও এর সংলগ্ন মানিক মিয়া অ্যাভিনিউতে অনুষ্ঠিত হবে। তাঁকে তাঁর স্বামী সাবেক রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের পাশে দাফন করা হবে।
রাজনৈতিক অঙ্গনে অপূরণীয় শূন্যতা সৃষ্টি হয়েছে: অর্থ উপদেষ্টা
খালেদা জিয়ার ইন্তেকালে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন অর্থ মন্ত্রণালয় এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা সালেহউদ্দিন আহমেদ। এক শোকবার্তায় উপদেষ্টা বলেন, খালেদা জিয়া ছিলেন বাংলাদেশের রাজনৈতিক অঙ্গনের এক দীর্ঘকালীন ও প্রভাবশালী নেতৃত্বের প্রতীক। রাজনৈতিক প্রতিকূলতা ও চ্যালেঞ্জের মধ্যেও তাঁর নেতৃত্ব ও অবস্থান দেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে একটি স্বতন্ত্র ও স্মরণীয় অধ্যায় হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকবে।
রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে খালেদা জিয়া সততা, দৃঢ়তা ও দায়িত্ববোধের পরিচয় দিয়েছেন উল্লেখ করে সালেহউদ্দিন আহমেদ বলেছেন, জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তাঁর সিদ্ধান্ত ও অবস্থান দেশের রাজনৈতিক অগ্রযাত্রায় একটি তাৎপর্যপূর্ণ প্রভাব রেখে গেছে। তাঁর মৃত্যুতে দেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে এক অপূরণীয় শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছে। তিনি মরহুমার রুহের মাগফিরাত কামনা করেন এবং শোকসন্তপ্ত পরিবার-পরিজন, বিএনপির নেতা-কর্মী এবং তাঁর অসংখ্য অনুসারীর প্রতি গভীর সমবেদনা জানান।
গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে তাঁর ভূমিকা স্মরণীয় হয়ে থাকবে: স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা
স্বরাষ্ট্র ও কৃষি উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) মো. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী এক শোকবার্তায় খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন। শোকবার্তায় তিনি মরহুমার বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করেন এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করেন।
খালেদা জিয়া ছিলেন একজন সফল, সৎ ও আদর্শ রাজনীতিবিদ উল্লেখ করে উপদেষ্টা জাহাঙ্গীর আলম বলেন, দেশে গণতন্ত্র, বহুদলীয় রাজনৈতিক সংস্কৃতি এবং জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে তাঁর ভূমিকা স্মরণীয় হয়ে থাকবে। ফ্যাসিবাদবিরোধী আন্দোলনে তিনি ছিলেন সংগ্রাম ও প্রতিরোধের এক অনন্য প্রতীক। তাঁর আপসহীন ভূমিকা দীর্ঘ লড়াই-সংগ্রামে জাতিকে দারুণভাবে অনুপ্রাণিত করেছে।
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় উপাচার্যের শোক
খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিয়াজ আহমদ খান গভীর শোক প্রকাশ করেছেন। এক শোকবাণীতে তিনি বলেছেন, খালেদা জিয়া দেশ ও জাতির কল্যাণে আজীবন কাজ করে গেছেন। গণতন্ত্র ও জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠায় তাঁর নিরলস সংগ্রাম ও সাধনা ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে যুগ যুগ ধরে দিকনির্দেশনা দেবে। বাংলাদেশের প্রথম নারী প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তিনি দেশ ও জাতির সেবা করেছেন এবং সর্বদা সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছেন। দেশ ও জাতির প্রতি তাঁর অনন্য অবদান চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। তিনি খালেদা জিয়ার রুহের মাগফিরাত কামনা করেন এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান।
জাতীয় প্রেসক্লাবের শোকসভা
খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে আজ জাতীয় প্রেসক্লাবের পূর্বনির্ধারিত বার্ষিক সাধারণ সভা স্থগিত করা হয়েছে বলে এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে, আজ বেলা ১১টায় প্রেসক্লাবের কাজী নজরুল ইসলাম মিলনায়তনে সাধারণ সভার পরিবর্তে শোকসভার আয়োজন করা হয়। এর সভাপতিত্ব করেন প্রেসক্লাবের সভাপতি হাসান হাফিজ এবং সঞ্চালনা করেন সাধারণ সম্পাদক আইয়ুব ভূঁইয়া।
আলোচনা শেষে খালেদা জিয়ার বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করে মোনাজাত করা হয়। এর আগে সভার শুরুতে খালেদা জিয়ার প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা জানিয়ে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়।
মানবাধিকার প্রসারে অনন্য ভূমিকা রেখেছেন: জাতীয় মানবাধিকার কমিশন
শোক প্রকাশ করে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন বলেছে, খালেদা জিয়ার মৃত্যু জাতির জন্য একটি গভীর শূন্যতা সৃষ্টি করেছে। দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনে তিনি মানবাধিকার ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের প্রসারে অনন্য ভূমিকা রেখেছেন।
মহিলা পরিষদের শোক
বাংলাদেশের প্রথম নারী প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে গভীর শোক ও সমবেদনা প্রকাশ করেছে বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ। সংগঠনটির সভাপতি ফওজিয়া মোসলেম ও সাধারণ সম্পাদক মালেকা বানু এক বিবৃতিতে বলেছেন, মহিলা পরিষদ খালেদা জিয়ার স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছে এবং তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করছে। একই সঙ্গে তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সহানুভূতি ও সহমর্মিতা জ্ঞাপন করছে।
সম্মিলিত সামাজিক আন্দোলনের সমবেদনা জ্ঞাপন
গভীর শোক ও সমবেদনা জ্ঞাপন করে সম্মিলিত সামাজিক আন্দোলনের সভাপতি অধ্যাপক সৈয়দ আনোয়ার হোসেন ও সাধারণ সম্পাদক সালেহ আহমেদ এক শোক বিবৃতিতে বলেছেন, স্বৈরশাসন থেকে গণতান্ত্রিক ধারায় দেশকে এগিয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে খালেদা জিয়ার অবদান স্মরণীয় হয়ে থাকবে। তাঁর মৃত্যুতে দেশবাসী একজন দূরদর্শী চিন্তার রাজনৈতিককে হারাল।
ডাকসুর শোক
খালেদা জিয়ার ইন্তেকালে গভীর শোক ও বেদনা প্রকাশ করেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্রসংসদের (ডাকসু) সহসভাপতি (ভিপি) সাদিক কায়েম, সাধারণ সম্পাদক (জিএস) এস এম ফরহাদ ও সহসাধারণ সম্পাদক (এজিএস) মহিউদ্দীন মুহা. মহিউদ্দিন খান। শোকবার্তায় তাঁরা বলেছেন, শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের শাহাদাতের পর দেশের এক অন্ধকার সময়ে খালেদা জিয়া দৃঢ় প্রতিজ্ঞায় উঠে দাঁড়িয়েছিলেন। স্বৈরাচারের দমন-পীড়ন ও রাজনৈতিক প্রতিহিংসাকে মোকাবিলা করে তিনি হয়ে উঠেছিলেন গণতান্ত্রিক আন্দোলনের প্রধান মুখ, জনপ্রত্যাশার কেন্দ্রবিন্দু।
হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের শোক
বিএনপির চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছে বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ।
আজ মঙ্গলবার ঐক্য পরিষদের কেন্দ্রীয় কমিটির এক বিবৃতিতে বলা হয়, বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক আন্দোলনে সীমাহীন অবদান রাখার জন্য খালেদা জিয়া ইতিহাসে চিরভাস্বর হয়ে থাকবেন।
শোক বিবৃতিতে খালেদা জিয়ার শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জানানো হয়।
আরও যারা শোক প্রকাশ করল
খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে আরও শোক প্রকাশ করেছে আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক), বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতি, বাংলাদেশ ঔষধ শিল্প সমিতি, বাংলাদেশ মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন আন্দোলন, ইনস্টিটিউট অব চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টস অব বাংলাদেশ (আইসিএবি), বাংলাদেশ জুয়েলার্স সমিতির (বাজুস), ইসকন বাংলাদেশ, ল’ রিপোর্টার্স ফোরাম ও শ্রমিক কর্মচারী ঐক্য পরিষদ (স্কপ)।