টিএসসিতে শাহ আবদুল করিম স্মরণোৎসব

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসিতে বাউলসম্রাট শাহ আবদুল করিমের ১৬তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে স্মরণোৎসব। ১২ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ছবি: প্রথম আলো

বাউলসম্রাট শাহ আবদুল করিমের ১৬তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র–শিক্ষক কেন্দ্রে (টিএসসি) ‘আবদুল করিম স্মরণোৎসব ১৪৩২’ অনুষ্ঠিত হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সাংস্কৃতিক ইউনিয়নের আয়োজনে টিএসসির সঞ্জীব চত্বরে শুক্রবার সন্ধ্যা ছয়টায় অনুষ্ঠানটি শুরু হয়।

বাংলার আবহমান লোকসংস্কৃতির ইতিহাসে প্রবাদপ্রতিম ব্যক্তিত্ব শাহ আবদুল করিমকে বলা হয় ভাটির পুরুষ। তাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে কয়েকজন শিল্পী সংগীত পরিবেশন করেন। শিল্পীদের মধ্যে মারুফ মৃন্ময়, অভিষেক রায় অর্চন, আবু রাশেদ, অনিন্দ্য বিশ্বাস, মুবিন আহমেদ, ফুরকান রাতুল, দীপঙ্কর রায়, জয়ন্ত পাল রায়, ইমরান হোসেন ও নবীন কিশোর গোস্বামী উল্লেখযোগ্য।
অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন সাংস্কৃতিক ইউনিয়নের সভাপতি মাহাবুব খালাসী। তিনি বলেন, বাংলাদেশের বর্তমান সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে লোকগানের চর্চা অত্যন্ত জরুরি।

সাংস্কৃতিক ইউনিয়নের সভাপতি আরও বলেন, ‘বাংলার বাউলেরা শুধু আধ্যাত্মিকতার চর্চাই করেননি, তাঁরা ছিলেন সমাজ ও রাজনীতিসচেতন মানুষ। যেকোনো সংকটের সময়ে তাই তাঁদের কাছে আমাদের যেতে হয়। শাহ আবদুল করিমের গান শুধু ভাটি অঞ্চলের নয়, বরং সমগ্র বাঙালির আত্মার কথা বলে।’

