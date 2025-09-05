ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়কে ‘আইআইএ’র ইন্টারনাল অডিট একাডেমিক অ্যালায়েন্স প্রোগ্রামের স্বীকৃতি

ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়কে ‘আইআইএ’র ইন্টারনাল অডিট একাডেমিক অ্যালায়েন্স প্রোগ্রামের স্বীকৃতি
ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয় ইন্টারনাল অডিট শিক্ষা কার্যক্রমের জন্য ‘একাডেমিক অ্যাফিলিয়েট’ স্বীকৃতি পেয়েছে। দেশের প্রথম বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে ব্র্যাক ইউনিভার্সিটিকে এ স্বীকৃতি দিয়েছে ‘আইআইএ’র ইন্টারনাল অডিট একাডেমিক অ্যালায়েন্স প্রোগ্রাম।
সম্প্রতি ই–মেইলের মাধ্যমে ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়কে এ স্বীকৃতির বিষয়টি নিশ্চিত করেছে আইআইএ।
এ ছাড়া ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের হেড অব ইন্টারনাল অডিট অ্যান্ড কমপ্লায়েন্স এবং আইআইএ বাংলাদেশের সেক্রেটারি জেনারেল নওশীন আহমেদকে ব্র্যাক ইউনিভার্সিটি ও আইআইএ গ্লোবালের ‘একাডেমিক অ্যালায়েন্স কো-অর্ডিনেটর’ হিসেবে মনোনীত করা হয়েছে।
এ স্বীকৃতি পাওয়ার ফলে ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয় এ প্রোগ্রামের অনুদান, শিক্ষাসামগ্রী ও বিভিন্ন রিসোর্স ব্যবহারের সুযোগ পাবে। একই সঙ্গে এই অ্যালায়েন্সের সঙ্গে যুক্ত বিশ্বের ১৫০টির বেশি বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজের শিক্ষকদের সঙ্গে যোগাযোগের সুযোগ পাওয়ার পাশাপাশি আন্তর্জাতিক স্বীকৃতিও অর্জন করতে সক্ষম হবে।
ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয় ব্র্যাক বিজনেস স্কুল বর্তমানে আইআইএ–বিষয়ক কোর্স চালুর প্রস্তুতি নিচ্ছে। পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের জন্য বিনা মূল্যে এর সদস্যপদ প্রদানের উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে, যা তাঁদের পেশাগত প্রস্তুতি বাড়াবে এবং আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা অর্জনে সহায়তা করবে।
ইন্টারনাল অডিটকে পাঠ্যক্রমের অংশ করে শিক্ষার্থীদের এই পেশায় প্রস্তুত করছে—এমন বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে স্বীকৃতি দেওয়ার লক্ষ্যেই আইআইএ ও ইন্টারনাল অডিট ফাউন্ডেশন যৌথভাবে এ প্রোগ্রাম চালু করেছে।
১৯৪১ সালে প্রতিষ্ঠার পর থেকে যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক আইআইএ বিশ্বব্যাপী ইন্টারনাল অডিট পেশার উন্নয়নে কাজ করছে। শিক্ষা, গবেষণা ও পেশাগত উন্নয়নের মান নির্ধারণে প্রতিষ্ঠানটি অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছে।