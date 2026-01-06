দিলীপ আগরওয়ালার স্ত্রী সবিতার বাণিজ্যিক স্পেস, দোকানসহ জমি জব্দের আদেশ

দিলীপ আগরওয়ালার স্ত্রী সবিতার বাণিজ্যিক স্পেস, দোকানসহ জমি জব্দের আদেশ
ডায়মন্ড ওয়ার্ল্ডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) ও কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ নেতা দিলীপ কুমার আগরওয়ালার স্ত্রী সবিতা আগরওয়ালার ১ কোটি ১০ লাখ ৬৭ হাজার টাকা মূল্যের বাণিজ্যিক স্পেস, দোকান ও জমি জব্দের আদেশ দিয়েছেন আদালত।
দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ঢাকার মহানগর সিনিয়র স্পেশাল জজ মো. সাব্বির ফয়েজ আজ মঙ্গলবার এই আদেশ দেন। সংশ্লিষ্ট আদালতের বেঞ্চ সহকারী মো. রিয়াজ হোসেন এ তথ্য নিশ্চিত করেন।
আবেদনটি করেন দুদকের সহকারী পরিচালক ও মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা সাজ্জাদ হোসেন।
যেসব সম্পত্তি জব্দের আদেশ হয়েছে, তার মধ্যে আছে রাজধানীর সিদ্ধেশ্বরীর ২৩৯ দশমিক ৩৭ বর্গফুটের বাণিজ্যিক স্পেস। রাজশাহীর বোয়ালিয়ায় থিম ওমর প্লাজায় নির্মাণাধীন মার্কেটের দোকান ও জমি। এ ছাড়া চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলা জমিও রয়েছে এর মধ্যে।
দুদকের আবেদনে বলা হয়, আসামি সবিতার বিরুদ্ধে জ্ঞাত আয়ের উৎসের সঙ্গে অসংগতিপূর্ণ স্থাবর-অস্থাবর সম্পদ অর্জনের অভিযোগ আছে। তাঁর নিজের, স্বার্থসংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের ব্যাংক হিসাবে বিপুল অর্থের অস্বাভাবিক লেনদেন হয়েছে। এ জন্য তাঁর বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে। মামলাটি তদন্ত করে প্রতিবেদন দাখিলের জন্য তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়েছে। মামলা নিষ্পত্তির আগে এই সম্পত্তি হস্তান্তর বা স্থানান্তরিত হলে তা ক্ষতির কারণ হতে পারে।