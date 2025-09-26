খাগড়াছড়িতে ধর্ষণের ঘটনার প্রতিবাদ ও নারীদের নিরাপত্তার দাবিতে ঢাবিতে বিক্ষোভ

খাগড়াছড়িতে ধর্ষণের ঘটনার প্রতিবাদ ও নারীদের নিরাপত্তার দাবিতে ঢাবিতে বিক্ষোভ
খাগড়াছড়িতে অষ্টম শ্রেণিপড়ুয়া এক জুম্ম ছাত্রীকে দলবদ্ধ ধর্ষণের প্রতিবাদ এবং ধর্ষকদের দ্রুত গ্রেপ্তার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (ঢাবি) বিক্ষোভ ও প্রতিবাদ সমাবেশ হয়েছে। আজ শুক্রবার বিকেল চারটায় ‘আদিবাসী ছাত্র জনতার’ ব্যানারে বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজু ভাস্কর্য এলাকায় এই বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।
ধর্ষণ ও নারী নিরাপত্তার বিষয়ে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না অভিযোগ করে সমাবেশে বক্তারা বলেন, ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীসহ সব নারীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করে ধর্ষকদের দ্রুত গ্রেপ্তার করতে হবে ও সর্বোচ্চ শাস্তির আওতায় আনতে হবে।
কণ্ঠশিল্পী ফারজানা ওয়াহিদ সায়ান বলেন, ‘আমাদের সমাজকে পাল্টাতে হবে। সমাজ পাল্টালে দেশ পাল্টাতে বাধ্য। পাহাড়ি-বাঙালি এই বিভাজন ভুলে আমাদের এক হয়ে সব ন্যায়সংগত আন্দোলনে আমাদের কণ্ঠস্বর জারি রাখতে হবে। শুধু সম্প্রীতির কথা বললে হবে না। সম্প্রীতিকে চর্চা করতে হবে।’
পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের (পিসিপি) সাংগঠনিক সম্পাদক সৈসানু মারমা বলেন, ‘আজ যদি দেশে বিচারহীনতার সংস্কৃতি না থাকত, যদি আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী তার কাজ সুষ্ঠুভাবে পালন করত, তাহলে আজ আমাদের এখানে ধর্ষকদের গ্রেপ্তারের জন্য দাঁড়াতে হতো না।’
রাষ্ট্র প্রশ্রয় দিচ্ছে বলেই এই রাষ্ট্রে নতুন নতুন ধর্ষক জন্ম নিচ্ছে বলে মন্তব্য করেন সমাজতান্ত্রিক ছাত্রফ্রন্ট দপ্তর সম্পাদক অনিক কুমার দাশ। তিনি বলেন, ‘দুই বছরের শিশুও বাংলাদেশে নিরাপদ নয়। এই সংকট শুধু পাহাড়ে নয়, পুরো বাংলাদেশে চলমান। এই সমাজকে বসবাসের জন্য নিরাপদ করে তুলুন।’
সভাপতির বক্তব্যে বাংলাদেশ মারমা স্টুডেন্টস কাউন্সিলের (বিএমএসসি) নুমংপ্রু মারমা বলেন, ‘উক্যনু মারমাকে তুলে নিয়ে যাওয়ার সময় যদি আমাদের মানুষ না দেখত, তাহলে তাঁকে কল্পনা চাকমার মতো গুমও করতে পারত। এই পর্যন্ত আদিবাসী (ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী) নারীদের সহিংসতার ঘটনার কোনো বিচার আমরা পাইনি। আমাদের সংখ্যালঘুদের প্রতি পক্ষপাতমূলক ও নিপীড়নমূলক ব্যবস্থার অবসান চাই।’
পিসিপি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সাধারণ সম্পাদক শান্তিময় চাকমার সঞ্চালনায় সমাবেশে আরও বক্তব্য দেন পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির কেন্দ্রীয় সদস্য দীপায়ন খীসা, হিল উইমেন্স ফেডারেশন সভাপতি শান্তিদেবী তঞ্চঙ্গ্যা, বাংলাদেশ আদিবাসী ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের সভাপতি অনন্ত তঞ্চঙ্গ্যা, বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়নের বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি রাকিবুল হাসান, বিএমএসসি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি হ্লাশৈ মারমা প্রমুখ।
সভাপতির সমাপনীর বক্তব্যের মাধ্যমে বিক্ষোভ সমাবেশ শেষ করে রাজু ভাস্কর্যের পাদদেশ থেকে মিছিল শুরু হয়। পরে শাহবাগ প্রদক্ষিণ করে আবার রাজু ভাস্কর্যে এসে মিছিলটি শেষ হয়।
গত মঙ্গলবার রাতে প্রাইভেট পড়ে ফেরার পথে ওই কিশোরীকে দলবদ্ধ ধর্ষণের অভিযোগ ওঠে। পরে ওই দিন রাত ১১টার দিকে অচেতন অবস্থায় একটি খেত থেকে তাকে উদ্ধার করেন স্বজনেরা। এ ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে একজনকে আটক করেছে পুলিশ।