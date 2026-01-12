বাংলাদেশ

পলককে বহনকারী প্রিজন ভ্যানে ডিম নিক্ষেপ ইনকিলাব মঞ্চের নেতা–কর্মীদের

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
সাবেক আইসিটি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহ্‌মেদ পলককে বহনকারী প্রিজন ভ্যানে ডিম নিক্ষেপ করছেন ইনকিলাব মঞ্চের নেতা-কর্মীরা। আজ সোমবার দুপুরে ঢাকার চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের সামনেছবি: প্রথম আলো

শহীদ শরিফ ওসমান বিন হাদি হত্যা মামলার শুনানিতে এসে সাবেক আইসিটি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহ্‌মেদ পলককে বহনকারী প্রিজন ভ্যানে ডিম নিক্ষেপ করেছেন ইনকিলাব মঞ্চের একদল নেতা-কর্মী। আজ সোমবার দুপুরে ঢাকার চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট (সিএমএম) আদালতের সামনে এ ঘটনা ঘটে। এ সময় ইনকিলাব মঞ্চের নেতা-কর্মীরা ‘লীগ ধর, জেলে ভর’সহ বিভিন্ন স্লোগান দেন।

জুলাই আন্দোলনের সময় ঢাকার মধ্য বাড্ডার ইউলুপ এলাকায় দুর্জয় আহম্মেদ নামের এক যুবককে হত্যাচেষ্টার মামলায় পলককে গ্রেপ্তার দেখানোর আবেদনের শুনানি হয় আজ। সকালে ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আরিফুর রহমান তদন্ত কর্মকর্তার আবেদনের শুনানি নিয়ে তাঁকে গ্রেপ্তার দেখানোর আদেশ দেন। পরে তাঁকে সিএমএম আদালতের হাজতখানায় রাখা হয়।

এদিকে আজ ঢাকার অ্যাডিশনাল চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট জশিতা ইসলামের আদালতে শহীদ ওসমান বিন হাদি হত্যা মামলার শুনানির দিন ধার্য ছিল। মামলার বাদী ইনকিলাব মঞ্চের সদস্যসচিব আবদুল্লাহ আল জাবের আদালতে হাজির হন। অভিযোগপত্র পর্যালোচনার জন্য দুই দিনের সময় চান তিনি। আদালত তাঁর আবেদন মঞ্জুর করে বৃহস্পতিবার অভিযোগপত্র গ্রহণের শুনানির দিন রাখেন।

শুনানি শেষে ইনকিলাব মঞ্চের নেতা-কর্মীরা সিএমএম আদালতের সামনে ছিলেন। তাঁরা জানতে পারেন, জুনাইদ আহ্‌মেদ পলককে আদালতে হাজির করা হয়েছে।

বেলা দেড়টার দিকে পলককে নিয়ে একটি প্রিজন ভ্যান কাশিমপুর কারাগারের উদ্দেশে সিএমএম আদালতের হাজতখানা থেকে বের হয়। সিএমএম আদালতের সামনে গাড়ি এলে ডিম নিক্ষেপ করেন ইনকিলাব মঞ্চের নেতা-কর্মীরা। এ সময় তাঁদের বিভিন্ন স্লোগান দিতে দেখা যায়। এ অবস্থায় পলককে বহনকারী প্রিজন ভ্যানটি কাশিমপুরের দিকে চলে যায়।

জুনাইদ আহ্‌মেদ পলকের বিরুদ্ধে এ মামলার অভিযোগে বলা হয়েছে, ২০২৪ সালের জুলাই আন্দোলনের সময় ২০ জুলাই বাড্ডা থানার মধ্যবাড্ডা ইউলুপের নিচে পোস্ট অফিস গলির মাথায় রাস্তায় অবস্থানকালে দুর্জয় আহম্মেদকে গুলি করা হয়। এতে তাঁর দুই চোখ অন্ধ হয়ে যায়। এ ছাড়া মাথার পেছনে আঘাত লেগে গুরুতর আঘাতপ্রাপ্ত হন তিনি। কয়েকটি হাসপাতালে চিকিৎসা নেন। পরে এ ঘটনায় শেখ হাসিনাসহ ৯০ জনের বিরুদ্ধে মামলা করেন দুর্জয়।

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
বাংলাদেশ থেকে আরও পড়ুন