দ্বিতীয় অধ্যায় শুরু আজ থেকে, প্রধান কাজ সুষ্ঠু নির্বাচন: প্রেস সচিব

উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠক
দ্বিতীয় অধ্যায় শুরু আজ থেকে, প্রধান কাজ সুষ্ঠু নির্বাচন: প্রেস সচিব
অন্তর্বর্তী সরকারের আজ (বৃহস্পতিবার) থেকে দ্বিতীয় অধ্যায় শুরু হয়েছে। সরকারের আজ থেকে প্রধান কাজ হচ্ছে জাতিকে একটি অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন উপহার দেওয়া।
সচিবালয়ে উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠক শেষে আজ বৃহস্পতিবার এক সংবাদ সম্মেলনে প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম এ কথা বলেছেন। বৈঠকের শুরুতে প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস এ কথা বলেন বলে তিনি জানান।
প্রেস সচিব বলেন, উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকের শুরুতে সূচনা বক্তব্যে প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস বলেছেন, ৫ আগস্ট তাঁদের সরকারের প্রথম অধ্যায় শেষ হয়েছে। আগামী ফেব্রুয়ারিতে রোজা শুরুর আগে জাতীয় সংসদ নির্বাচন আয়োজন করতে গতকাল বুধবার নির্বাচন কমিশনকে চিঠি দেওয়া হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার থেকে সরকারের দ্বিতীয় অধ্যায় শুরু হলো। তবে একই সময়ে সংস্কার ও বিচারের কাজ চলবে।উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে দুটি অভিনন্দন প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে বলে জানান প্রেস সচিব শফিকুল আলম।
যুক্তরাষ্ট্রের পাল্টা শুল্ক কমানোতে ভূমিকা রাখায় বাণিজ্য উপদেষ্টা শেখ বশিরউদ্দীনকে অভিনন্দন জানানো হয়। বলা হয়, শুল্ক কমানোর ক্ষেত্রে বাণিজ্য উপদেষ্টা সামনে থেকে নেতৃত্ব দিয়েছেন এবং পাল্টা শুল্ক ৩৫ শতাংশ থেকে কমিয়ে ২০ শতাংশ নির্ধারণ করা হয়েছে।
সভায় সংস্কৃতি উপদেষ্টা মোস্তফা সরয়ার ফারুকীকেও অভিনন্দন জানানো হয় । জুলাই অভ্যুত্থানের বর্ষপূর্তিতে মাসব্যাপী অনুষ্ঠান সুষ্ঠু ও সুচারুভাবে সম্পন্ন করায় তাঁকে অভিনন্দন জানানো হয়।
সংবাদ সম্মেলনের প্রেস সচিব আরও বলেন, অন্তর্বর্তী সরকার গত বছরের ৮ আগস্ট দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে গত ৩১ জুলাই পর্যন্ত উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে মোট ৩১৫টি সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এর মধ্যে ২৪৭টি সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন হয়েছে। শতাংশে ৭৮.৪১ ভাগ। স্বাধীনতার পর এটা যেকোনো সরকারের জন্য রেকর্ড।
শফিকুল আলম আরও বলেন, ১১ সংস্কার কমিশন যে ১২১টি আশু বাস্তবায়নযোগ্যের সুপারিশ করেছিল, এর মধ্যে এখন পর্যন্ত ১৬টি বাস্তবায়ন হয়েছে। ৮৫টি আশু বাস্তবায়নের প্রক্রিয়াধীন। ১০টি আংশিক বাস্তবায়ন হয়েছে। আর ১০টি বাস্তবায়ন করা যাবে কিনা তা নিয়ে আলোচনা চলছে।
শিক্ষক মেহেরীন চৌধুরীর নামে পুরস্কার চালু হচ্ছে
মাইলস্টোন স্কুল অ্যান্ড কলেজের শিক্ষক মেহেরীন চৌধুরীর নামে পুরস্কার চালু হচ্ছে
প্রেস সচিব শফিকুল আলম জানান, উত্তরার মাইলস্টোন স্কুল অ্যান্ড কলেজে যুদ্ধবিমান বিধ্বস্ত হওয়ার ঘটনায় যাঁরা মারা গেছেন, তাঁদের মধ্যে দুজন শিক্ষক এবং একজন আয়া রয়েছেন। তাঁদের সম্মাননা দেওয়া নিয়ে বৈঠকে আলোচনা হয়েছে।
মাইলস্টোন স্কুল অ্যান্ড কলেজের শিক্ষক মেহেরীন চৌধুরীর নামে পুরস্কার চালুর সিদ্ধান্ত হয়েছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় এই পুরস্কার চালু করবে। মেহেরীন চৌধুরীর আত্মদান স্মরণীয় করে রাখতে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানান শফিকুল আলম।
গাজীপুর ডিজিটাল বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম বাতিল
প্রেস সচিব শফিকুল আলম বলেন, গাজীপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম পরিবর্তনের জন্য দাবি রয়েছে। উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে গাজীপুর ডিজিটাল বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম পরিবর্তন করে ইউনিভার্সিটি অফ ফ্রন্টিয়ার টেকনোলজি বাংলাদেশ নাম রাখা হয়েছে।
জুলাই শহীদদেরআর্থিক সহায়তা প্রদানে বিধি
জুলাই অভ্যুত্থানের শহীদদের জন্য সুষ্ঠুভাবে আর্থিক সহায়তা প্রদানে একটি বিধি করা হচ্ছে বলেও জানান শফিকুল আলম। তিনি বলেন, শহীদ পরিবারগুলোকে আর্থিক সহায়তা দিতে গিয়ে বিতর্ক দেখা দিচ্ছে। শহীদের স্ত্রী কত টাকা পাবে, মা-বাবা কত টাকা পাবে, বিধিতে তা উল্লেখ থাকবে বলে জানান তিনি।