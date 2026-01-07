সাবেক সংসদ সদস্য আলী আজম ও তাঁর স্ত্রীর আটটি ব্যাংক হিসাব অবরুদ্ধের আদেশ
ভোলা-২ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য আলী আজম মুকুলের নামে থাকা পাঁচটি ও তাঁর স্ত্রী জাহানারা ইয়াসমিনের নামে থাকা তিনটি ব্যাংক হিসাব অবরুদ্ধের নির্দেশ দিয়েছেন আদালত।
দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ঢাকা মহানগর জ্যেষ্ঠ বিশেষ জজ মো. সাব্বির ফয়েজ আজ বুধবার এ আদেশ দেন। সংশ্লিষ্ট আদালতের বেঞ্চ সহকারী মো. রিয়াজ হোসেন এ তথ্য নিশ্চিত করেন।
জানা গেছে, আলী আজম মুকুলের পাঁচটি ব্যাংক হিসাবে আছে ১ কোটি ৩৯ লাখ ৮৮ হাজার ৩১৫ টাকা। তাঁর স্ত্রীর তিনটি ব্যাংক হিসাবে আছে ৫০ লাখ ৭৫ হাজার ৫২৯ টাকা।
দুদকের সহকারী পরিচালক ও মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা পিয়াস পাল ব্যাংক হিসাব অবরুদ্ধের পৃথক দুটি আবেদন করেন।
আবেদনে বলা হয়েছে, আসামি মুকুল ও তাঁর স্ত্রী জাহানারার নামে অর্জিত অস্থাবর সম্পদ হস্তান্তর, স্থানান্তর বা অন্য কোনো পন্থায় মালিকানা পরিবর্তনের চেষ্টা চলছে। সুষ্ঠু তদন্তের স্বার্থে তাঁদের নামে থাকা অর্জিত অস্থাবর সম্পদ অবরুদ্ধ করা আবশ্যক।
এর আগে গত বছরের ৬ অক্টোবর অবৈধ সম্পদ অর্জন ও অর্থ পাচারের অভিযোগে পৃথক দুটি মামলা করে দুদক।