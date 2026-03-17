মন্ত্রিসভার বৈঠক
ধর্ষণ প্রতিরোধ ও বিচার জোরদারে বিশেষ উদ্যোগের সিদ্ধান্ত
দেশে ধর্ষণের ঘটনা প্রতিরোধ এবং এসব মামলার বিচারপ্রক্রিয়া জোরদারে বিশেষ উদ্যোগ নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। এ লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট সব মন্ত্রণালয় ও সংস্থাকে নিয়ে সমন্বিতভাবে কাজ করার কথা জানিয়েছে সরকার।
আজ মঙ্গলবার সচিবালয়ে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভার বৈঠকে এ সিদ্ধান্ত হয়। পরে সাংবাদিকদের ব্রিফিংয়ে এ কথাগুলো জানান মন্ত্রিপরিষদ সচিব নাসিমুল গনি।
মন্ত্রিপরিষদ সচিব বলেন, দেশে যেসব ধর্ষণের মামলা হচ্ছে বা আগেই হয়েছে, সেসব বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সব মন্ত্রণালয় এবং সংশ্লিষ্ট অন্য যাঁরা আছেন, সবাই মিলে একটি বিশেষ উদ্যোগ উদ্যোগ নেওয়া হবে। সমাজ থেকে এ ধরনের অপরাধ বন্ধ করতে যত দূর যাওয়া প্রয়োজন, তত দূরই যাওয়া হবে। এ বিষয়ে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে বলে জানান মন্ত্রিপরিষদ সচিব।
ধর্ষণের মামলাগুলো নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে নিষ্পত্তির বিষয়ে কোনো নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে কি না, সাংবাদিকদের এমন প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রিপরিষদ সচিব বলেন, এসব মামলার সঙ্গে একাধিক সংস্থা জড়িত থাকে। এ জন্য সংস্থাগুলোর মধ্যে সমন্বয়ের কাজটি আরও শক্তিশালী করা এবং মানুষের মধ্যে সচেতনতা তৈরি করার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।
মন্ত্রিপরিষদ সচিব বলেন, নারীর প্রতি সহিংসতার মামলার বিচারের জন্য আলাদা আদালত রয়েছে। এসব আদালতকেও আরও শক্তিশালী করার উদ্যোগ নেওয়ার বিষয়ে মন্ত্রিসভায় আলোচনা হয়েছে।
দেশের বিভিন্ন এলাকায় সাম্প্রতিক শিলাবৃষ্টি ও বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের সহায়তায় কৃষি মন্ত্রণালয় ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়কে একযোগে কাজ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলেও জানান মন্ত্রিপরিষদ সচিব। তিনি বলেন, ছুটির মধ্যেও ত্রাণ প্যাকেজ দেওয়ার জন্য জেলা প্রশাসকদের ইতিমধ্যে বলা হয়েছে। এ ছাড়া আর কী সহযোগিতা লাগবে, তা দেওয়া হবে।
এ ছাড়া বৈঠকে চলতি বছরের ও গত বছরের বাজেট সংক্রান্ত দুটি আইনের খসড়া অনুমোদন দেওয়া হয়। মূলত এগুলো আগেই হয়েছে। এখন নিয়ম অনুযায়ী আইন করার জন্য মন্ত্রিসভার অনুমোদন নেওয়া হয়েছে।